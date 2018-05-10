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    Думки вголос

    Мажори в системі керування Україною

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 16:40
    • Розсилка

    «Такі хлопці, мажори, завжди опиняються на хлібних посадах в силових структурах»

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    Мы часто используем это слово, но редко отдаем себе отчет, что оно значит. Я не считаю мажором любого молодого человека из состоятельной семьи; обеспеченные родители - не порок. Порок - быть уверенным, что финансовое состояние или социальный статус дают право плевать на чужие права и без стеснений выставлять на показ своё пренебрежение, жлобство и хамство.

    Конечно, само явление мажорства - это последствие воспитания. Но главная причина, почему единичные случаи вырастают в касты - это государственная машина, которая позволяет таким элементам паразитировать на правоохранительных органах, десятками лет оставляя безнаказанными целые кланы.

    Объясните мне доходчиво мотивацию молодого человека из обеспеченной семьи, с дорогой машиной и квартирой в центре города, который устраивается работать в правоохранительные органы на зарплату 4-10 тысяч гривен? Я, конечно, допускаю, что из тысячи таких случаев несколько десятков идут в систему из любви к ремеслу, чтобы получить опыт или, чем черт не шутит, поменять систему к лучшему. Но все становится на свои места, если проанализировать, куда устраиваются такие ребята. Они не идут рядовыми патрульными, следователями или даже прокурорами. Как правило, они оказываются в самых «хлебных» департаментах по борьбе с экономическими преступлениями Нацполиции, ГПУ или СБУ; ещё вариант - департаменты органов прокуратуры по надзору за деятельностью правоохранительных органов. Конечно там тоже не все такие - в этих подразделениях тоже много черной работы, которую надо кому-то делать, но выполняют ее другие, не такие фартовые ребята.

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    Ну а фартовые идут в эти подразделения, потому что там можно не просто получить ксиву, но и «отбить» родительские инвестиции в образование. Возможностей заработать - миллион. Начиная от комплексного слива не тобой расследованных дел, «правильной» квалификации преступлений «для своих» и заканчивая нужными экспертизами и «дружескими» протоколами. Это огромная индустрия, построенная на человеческом горе и уверенности, что свои всегда прикроют своим спину и вытянут из любой ситуации - от хулиганки, драк, грабежей и до более серьезных схем мошенничества и хищений. Породнение браками, крестинами, тусовками и офшоками судейских с прокурорскими создаёт прочную основу круговой поруки.

    Так вырастают касты феодалов, плотная ткань которых не дают государству состояться. Потому что пока Илон Маск запускает очередное чудо, у нас под звуки очередной династической свадьбы прокурора со следователем или судьи с мажором появляется 258-я схема ухода от налогов и хищения государственного имущества. И это на путин из-за поребрика, это наш паразит на теле общества, который с наглой ухмылкой на лице тянет всех вниз.

    И самое удручающее, что вся эта псевдоаристократия срастается с государственной машиной намного быстрее и эффективнее, чем мы с вами пытаемся эту систему поменять.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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