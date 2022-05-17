  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Гаррі Каспаров
рус
    Думки вголос

    Цю війну можна було зупинити ще до її початку

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якби Захід не намагався загравати з Путіним, то війни могло би і не бути - Цю війну можна було зупинити ще до її початку
    Якби Захід не намагався загравати з Путіним, то війни могло би і не бути
    фото з відкритих джерел

    Росією керують абсолютні невігласи

    Мовою оригіналу

    Гитлер и Сталин стремились к мировому господству. Они совершали чудовищные злодеяния, но ими двигала, как они считали, великая цель. Путинская армия это ничтожества, которые идут на войну во имя того, чтобы украсть сережки и холодильник. Путин ничтожен сам по себе, и эту ничтожность он распространяет как вирус.

    Российской армией командуют генералы, которые вызывают усмешку. Шойгу это не Жуков. Это ничтожество, такое же, как и тот, что его назначил на должность. Смотришь на них и не понимаешь, как такие ничтожества смогли захватить Россию, запугать Европу и причинить столько зла всему миру.

    Но мы должны помнить, что это зло начало нести смерть и разрушения давно. Война в Украине идет уже восемь с лишним лет. И, тем не менее, свободный мир считал это «издержками производства», долго закрывая глаза на путинские преступления.

    Диктатор, которому внушают, что он может действовать безнаказанно, рано или поздно переходит последнюю красную черту и начинает войну. Эта война, безусловно, будет его концом, но трагичности ситуации это не отменяет. Всех этих жертв можно было избежать и восемь лет, и даже восемь месяцев назад, если бы вместо того, чтобы проводить саммиты с Путиным, западный мир начал действовать.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цю війну можна було зупинити ще до її початку