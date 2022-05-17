Хто може замінити Жириновського? Досьє на скандального кандидата в лідери ЛДПР

Наступником Жириновського може стати голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький

Володимира Жириновського, який помер 6 квітня, на посаді голови Ліберально-демократичної партії Росії може замінити голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посилання на джерела в партії та адміністрації президента.

Зазначається, що ще одним можливим суперником є губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, проте Слуцький для адміністрації президента є «компроміснішою фігурою».

Нагадаємо, Володимир Жириновський у лютому 2022 року потрапив до лікарні з коронавірусом. За даними ЗМІ, політик вразив легені на 50-75%. Помер Жириновський 6 квітня у віці 75 років.

Додамо, що зараз Володимир Слуцький тимчасово виконує обов’язки голови фракції ЛДПР.

У січні 2017 року девелопер Сергій Полонський звернувся до генерального прокурора Росії Юрія Чайки з вимогою порушити кримінальну справу проти депутатів Державної думи Володимира Ресіна та Слуцького. За його словами, два депутати вимагали у нього хабара і «за оформлення контракту» отримали 990 кв. м у пентхаусі «Кутузовської рив'єри».

У лютому 2018 року журналістки звинуватили Слуцького в сексуальних домаганнях.

У березні 2018 року Олексій Навальний та Фонд боротьби з корупцією опублікували розслідування про власність Леоніда Слуцького та звинуватили депутата у незаконному збагаченні, оскільки сім'я не має офіційного бізнесу, а сумарні доходи сім'ї не дозволяють володіти автомобілями (тільки два Bentley коштували близько 30 млн рублів).

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