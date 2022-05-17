Чи буде Росія міняти захисників «Азовсталі» на рашистів? Коментар речника Путіна

Кремль не дав однозначної відповіді про те, чи буде обмін азовців на рашистів

Кремль не вирішив, називати українських військових з «Азовсталі» полоненими чи злочинцями

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не володіє інформацією про можливий обмін українських захисників, евакуйованих із «Азовсталі», на рашистських військовополонених. Про це пише видання ТАСС.

Відповідаючи на питання, який статус у Росії отримають солдати ЗСУ, прикордонної служби та полку «Азов», які перебувають на території заводу «Азовсталь» або вже вивезені у лікарні та табори – військовополонених чи військових злочинців, – прессекретар Путіна не зумів дати однозначну відповідь. «Я не володію детальною інформацією щодо того, що там відбувається. Все-таки треба питати у наших військових», – заявив Дмитро Пєсков.

Так само він прокоментував і варіант обміну захисників «Азовсталі» на окупантів, які потрапили в полон до української армії під час повномасштабної війни на території України. «Переадресую вас до наших військових», – тільки й спромігся заявити офіційний представник Кремля.

Пєсков лише нагадав, що Росія, за словами Володимира Путіна, обіцяла поставитися до українських військових «у відповідності до міжнародних законів».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».