Єдиним реальним тиском на Путіна є загроза його владі в Росії

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Відкритий лист міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу

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25 июня Совет Европы восстановил право голоса для России, приостановленное после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и последующего вторжения в Восточную Украину. Вы были категорическим сторонником этого решения, что учитывая огромное влияние Германии в Европе, практически гарантировало его прохождение. Когда решение было оглашено, Вы сказали: «Это хорошая новость для российского гражданского общества. Россияне должны и дальше иметь возможность добиваться справедливости в Европейском суде».

Я был шокирован и не смог удержаться от нецензурного ответа Вам в твиттере, выступив от имени тысяч изгнанников – членов российского гражданского общества, вынужденных покинуть страну под угрозой судебного преследования и насилия, затронувшей многих моих коллег и соотечественников.

Хотя я и прошу Вас понять резкость моих слов, но я не сожалею и не отказываюсь от них. После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина – отвратительно.

27 июля, через месяц после Вашего выступления, мирные российские протесты против недопуска оппозиционных кандидатов к предстоящим выборам привели к крупнейшим после распада СССР массовым арестам и насилию со стороны полиции. Десятки людей были избиты силовиками лишь за то, что пытались пройти мимо. Более тысячи человек были задержаны. Заявления путинских чиновников и силовиков показали, что они не считают это чрезмерной реакцией. Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил полицейских, хотя насилие с их стороны было зафиксировано на видео. Генеральный прокурор Юрий Чайка призвал прокуроров сделать все необходимое для «поддержания общественного порядка». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела о «массовых беспорядках». Обвиняемым будет грозить до 15 лет лишения свободы. Очевидно: чтобы исключить даже намек на свободные и честные выборы, будут предприняты самые жесткие меры.

Что же побудило Совет Европы поддержать возвращение права голоса путинскому режиму? Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?

Нет, нет, нет и нет. Таким образом, реальные мотивы Совета остаются тайной, покрытой мраком. Возможность некоторых россиян добиваться «справедливости» в ЕСПЧ – жестокий обман. Какая справедливость останется у десятков миллионов российских граждан? Им не на что надеяться пока Россией правит Путин. Действия Совета и заявления, подобные Вашим, лишь укрепляют власть Путина. Что еще хуже, они открывают ему зеленый свет для дальнейших злоупотреблений властью, так как он знает, что у него в союзниках подобные Вам беспринципные соглашатели, готовые поддержать его в любой ситуации.

За желанием Путина участвовать в работе Совета стоит жажда реванша за проигранное дело по разрушению авторитета европейских институтов. Присутствие России высмеивает стандарты Совета в области прав человека, чего Путин и добивается. Это выставляет европейских политиков лицемерами, говорящими о справедливости и демократии лишь до тех пор, пока не появится новый газопровод.

Путину нужно купить лояльность, и он нашел подобных Вам услужливых партнеров в Германии и в других частях Европы. Он использует этот политический капитал в учреждениях вроде ПАСЕ так же, как и реальный капитал в проектах вроде «Северного потока-2», реализуемого вместе с Германией. Вашими деньгами напрямую финансируется путинское полицейское государство. Политическое и экономическое участие, используемое Вами как предлог для заключения выгодных сделок с Россией, не модернизирует и не либерализирует Россию; поток идет в другую сторону. Крупнейший экспорт России – это не газ или нефть, а коррупция.

Единственное реальное давление на Путина – угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа – уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России – из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью. В одной из них томится лидер оппозиции Алексей Навальный, страдая от внезапной «аллергии», поразившей его после ареста.

Жалкое лепетание Совета Европы о протестах, арестах и выборах – еще больше слов выброшенных на ветер после того, как Путину дали все, что он хотел. Ваше заявление от 25 июня продолжилось: «Сейчас важно, чтобы мы разработали механизм, позволяющий налагать санкции на страны в соответствии с Уставом, если они нарушают свои обязательства».

Путин легко раскусил Ваш блеф, ведь он сам постоянно использует блеф как инструмент международной политики. Путин услышал хорошие новости. Теперь и я хотел бы услышать их от Вас.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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