Кремль психологічно вже програв вибори в Москві

Лев Шлосберг Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

Лев Шлосберг

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У російської влади потрібно забирати кисень, перемагаючи на виборах, крок за кроком зменшуючи окуповану територію

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Важно понимать, что причина беспредела в Москве – это в первую очередь панический, животный страх нынешних держателей власти перед неизбежными поражениями на выборах, которые будет невозможно переписать никакими фальсификациями. И это страх перед возмездием, конечно.

Главный смысл происходящего – власть психологически уже проиграла выборы и хватается за полицейскую дубинку как главный (по сути единственный) атрибут власти.

У власти нужно забирать кислород, побеждая на выборах, шаг за шагом сокращая оккупированную территорию. Ближайшие выборы – 8 сентября, везде, где бы они ни происходили.

Джерело: Эхо Москвы

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