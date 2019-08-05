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    Думки вголос

    Кремль психологічно вже програв вибори в Москві

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

    • Розсилка
    Кремль психологічно вже програв вибори в Москві

    У російської влади потрібно забирати кисень, перемагаючи на виборах, крок за кроком зменшуючи окуповану територію

    Мовою оригіналу

    Важно понимать, что причина беспредела в Москве – это в первую очередь панический, животный страх нынешних держателей власти перед неизбежными поражениями на выборах, которые будет невозможно переписать никакими фальсификациями. И это страх перед возмездием, конечно.

    Главный смысл происходящего – власть психологически уже проиграла выборы и хватается за полицейскую дубинку как главный (по сути единственный) атрибут власти.   

    У власти нужно забирать кислород, побеждая на выборах, шаг за шагом сокращая оккупированную территорию. Ближайшие выборы – 8 сентября, везде, где бы они ни происходили.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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