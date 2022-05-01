На Росію може чекати розпад: крах диктаторів часто призводить до руйнування імперій

Хвороба в Росії дуже сильно занедбана і вилікувати її буде непросто

Мовою оригіналу

Проблема России сегодня заключается в том, что после 1991 года не был проведен процесс по декоммунизации, не были даны исторические оценки преступлениям коммунизма. Вся история нынешней России начинается с большевистского переворота в октябре 1917. Россией до сих пор правит КГБ, но уже в смычке с мафиозными структурами. Уже 105 лет в стране находится у власти криминальный режим. И эта отрицательная селекция накладывает отпечаток на нас всех. Чего можно ожидать, когда лучшие люди страны были уничтожены либо во время Гражданской войны, либо в лагерях, в то время, как надсмотрщики и исполнители выходили на первый план? Сегодня мы во многом наблюдаем результаты этой отрицательной селекции и нашей грубейшей исторической ошибкой стало то, что мы не смогли подвести черту под преступным прошлым и с ним рассчитаться. До сих пор на Красной площади находится могильник. Мумия основателя преступного государства по-прежнему лежит в центре нашей страны. Это символ, который показывает, что мы до сих пор заложники преступного прошлого.

На мой взгляд, достаточно очевидно, что будущее России связано, – если у нее есть будущее, – только с полным отказом от имперского сознания, которое формировалась на протяжении столетий. Этот вирус должен быть беспощадно истреблен. Будущая Россия должна строиться по совершенно иным принципам, скорее всего конфедеративным. Никакого имперского построения больше быть не должно. Разумеется, должны быть освобождены все территории, – не только украинские, но и Приднестровье, и грузинские территории.

Что же касается населения России, то можно говорить про генетическую наследственность, которую не искоренить, но я считаю, что все зависит от внешних обстоятельств. Показателен пример Кореи. Страна, в которой жили одни и те же люди, была разделена на две равные части. Сегодня северная ее часть – это один большой ГУЛАГ, один из самых зверских и чудовищных режимов в мире, а на юге построена процветающая демократия, одна из самых развитых экономик. И все это сделали одни и те же люди.

Болезнь в России сильно запущена и вылечить ее будет непросто. Это означает, что потребуются кардинальные меры для того, чтобы страна вернулась на дорогу цивилизации, мне кажется, что такой шанс еще есть. Но я не исключаю, что будущего у России нет и ее ждет распад, ведь как мы знаем, крах диктаторов зачастую приводит к краху всей империи. И очевидно, что потрясения, связанные с крахом путинской диктатуры, неизбежно, на мой взгляд, и уже в обозримой исторической перспективе могут привести к тому, что Россия начнет видоизменяться географически. Произойдет это или нет, зависит от того, как скоро удастся избавиться от Путина, что в свою очередь зависит от исхода битвы на полях Украины.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.