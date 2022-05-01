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    Події в Україні

    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)

    Росіяни збираються тікати, доки Керченський міст ще цілий&nbsp; - Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)
    Росіяни збираються тікати, доки Керченський міст ще цілий 
    фото з відкритих джерел

    Росіяни налякані та кидають усе – дім, меблі, речі

    В окупованому Росією Криму почалася паніка – тамтешні мешканці масово виїжджають або ж готуються полишити півострів. Про це свідчить переписка кримчан у соцмережах. Вони налякані та кидають усе – дім, меблі, речі. До такої реакції спричинило повідомлення російського терориста Гіркіна. Він заявив, що найближчим часом Україна може зруйнувати Керченський міст.

    «Поки наша армія буде на параді – укри зайдуть у Крим. Ось згадаєте моє передбачення».

    «Залишилося тільки по мосту вдарити – і все, ми в капкані. Треба їхати, поки ще є можливість», – пишуть у коментарях.

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    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)
    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)
    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)
    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)

    Росіяни хвилюються, що через Маріуполь українські військові нікого не жалітимуть, навіть мирне населення. А також пишуть, що Лукашенко вже таємно домовляється із Заходом та Україною, бо зрозумів – Путін програв війну.

    Максим Афіногенов пише, що збирається виїжджати в Краснодар разом із групою з 12 машин.

    «У 2014 році ми перейшли на сторону Росії, котра пообіцяла нас захистити. Тепер ми змушені втікати з півострова. Росія повинна надати нам притулок», – стверджує зрадник.

    Раніше російський терорист Гіркін (відомий, як Стрєлков), звернувся до росіян, що живуть в окупованому Криму. За його словами, їм краще збирати речі і чимшвидше тікати до Росії, адже найближчим часом Україна може зруйнувати Керченський міст.

    Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективи удару по мосту через Керченську протоку. За його словами, Кримський міст – споруда, яку зводили за всіма правилами бойової стійкості.

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    Теги: Крим Маріуполь росія окупанти армія війна путін військові Україна речі міст Керченський міст Кримський міст притулок населення окупація радник #stoprussia
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    Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів (фото)