Байден знайшов, ким замінити Росію у Радбезі ООН

Байден на зустрічі із японським прем'єром заявив, що підтримує ідею включення Японії до складу постійних членів Радбезу ООН

Президент США Джо Байден розпочав свій візит до Японії

На зустрічі у Токіо із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою очільник Білого дому торкнувся питання реформування Ради безпеки ООН, зокрема, щодо включення до складу Радбезу нових членів. Про це повідомив японський телеканал NHK.

Байден і Кісіда підтримали ідею реформування та зміцнення як Організації Об’єданих Націй в цілому, так і Ради безпеки ООН.

Президент США заявив, що підтримує надання Японії статусу постійного члена у реформованому Радбезі ООН.

Нагадаємо, що заклики про реформування Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй лунають з вуст багатьох світових лідерів. Так, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще 2020 року заявляв про необхідність змін у роботі Радбезу, оскільки нинішня структура, як зазначив тоді турецький лідер, полишає долю понад семи мільярдів людей на милість п’яти країн, що несправедливо.

Після початку повномасштабної російсько-української війни з’явилися пропозиції про позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу, аби та не могла блокувати питання щодо війни, яку вона веде в Україні. Про таке реформування ООН заявляв олова комітету із закордонних справ Сенату Чехії, екскандидат у президенти Чехії Павел Фішер.

Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель прямо наголошувала у березні, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та здійснення вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції.

У квітні ідею позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН підтримав сер Джеффрі Найс, який очолював трибунал над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем в Міжнародному кримінальному суді.

У травні колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав заявив, що зараз – найзручніший час для того, аби виключити Росію зі складу Ради безпеки ООН.

Тоді ж депутат німецького парламенту від ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Юрген Браун нагадав, що в історії ООН уже був випадок, коли одного члена Радбезу замінювали на іншу країну – 1971 року Тайвань поступився місцем комуністичному Китаю.