Супрун пояснила, як відрізнити підроблені ліки та куди звертатися



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Якщо підозра про фальсифікат підтвердиться, обіг даної серії лікарських засобів на території України заборонять, зазначила Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як розпізнати підроблені ліки та куди звертатися у такому випадку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Faceboоk.

«Ліки, які ви приймаєте, не дають ефекту, хоча раніше допомагали? Одна з можливих причин – це підробка. ВООЗ зазначає, що фальсифікована медична продукція зустрічається серед препаратів усіх основних терапевтичних категорій. Об’єктом для фальсифікації можуть стати як генерики, так і оригінальні препарати. Це можуть бути як дуже дорогі ліки проти раку, так і звичайні знеболювальні», – пише Супрун.

За її словами, проблема підробки ліків стосується всіх країн, з будь-яким рівнем доходу, але особливо гостро її відчуваються мешканці з ослабленими системами охорони здоров’я.

«Часто люди наражають себе на небезпеку самі – займаючись самолікуванням, замовляють ліки на веб-сайтах, які безконтрольно розповсюджують підробки. Іноді фальсифіковані препарати дуже складно відрізнити. Але в більшості випадків це можливо», – запевнила урядовець.

Вона дала кілька рекомендацій, що допоможуть виявити фальсифіковані лікарські засоби:

Уважно роздивитися упаковку – чи є будь-які пошкодження або помилки в тексті.

Перевірити, чи збігаються дати виготовлення та закінчення терміну придатності, вказані на зовнішній упаковці, з датами, які вказані на первинній упаковці. Крім того, ви можете перевірити наявність державної реєстрації препарату у Державному реєстрі лікарських засобів України за цим посиланням: http://www.drlz.com.ua/

Оцінити зовнішній вигляд препарату, його цілісність та перевірити, чи має він нехарактерний колір або запах.

Якщо виникли підозри або з’явилася небажана реакція на прийом препарату – якомога швидше покажіть його вашому лікарю.

Обов’язково повідомляйте про підозрілу медичну продукцію в державні органи – Держлікслужбу і Державний експертний центр МОЗ України.

Супрун порекомендувала сайти, в службах яких є електронні форми, які потрібно заповнити, якщо:

Ви підозрюєте, що препарат – фальшивка: https://goo.gl/UHjYPx

У ліків відсутній терапевтичний ефект або наявні побічні реакції: https://goo.gl/dfgiBn

«У анкетах вказуєте звичайні дані про ліки: назву, номер серії, виробника тощо. Важливо чітко описати всі фактори, які вас турбують, у спеціальних полях. Це допоможе фахівцям зробити докладний аналіз препарату та оперативно відреагувати», – пише Супрун.

Вона зазначила, що звернення обов’язково розглянуть фахівці, а за потреби проведуть лабораторне дослідження. Якщо підозра про фальсифікат підтвердиться, обіг даної серії лікарських засобів на території України заборонять.

За словами медика, кожне повідомлення про підозрілі препарати – це внесок в боротьбу з підробкою медичних засобів та захист здоров’я і життя людей.

«Будьте уважні, щоб захиститися від підробок. Приймайте ліки тільки після консультації з лікарем. Якщо ви приймаєте лікарський засіб відповідно до інструкції, але ніякого ефекту не відчуваєте чи самопочуття погіршилося, необхідно терміново повідомити про це вашого лікаря! Коли купуєте медичні препарати, уникайте замовлень через Інтернет», – резюмувала Супрун.