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    Думки вголос

    Росія силою домагається любові

    Кремль завжди любив влазити у війни - Росія силою домагається любові
    Кремль завжди любив влазити у війни
    фото з відкритих джерел

    У всіх збройних конфліктах у всі часи на Московію не звертали уваги

    Є кращі за мене знавці історії, в тому числіросійської. Залишаю за собою право на помилку.

    Але, здається, за весь час існування Московського царства, Російської імперії, СССР і РФ на русских нападали монголи, Наполеон і Гітлер.

    Інші війни на тій території були відповіддю на агресію (Польща, Швеція в 17-18 століттях). Держави Європи воювали між собою, здається, від самого створення кожної з них. Всі з усіма, вчорашні вороги ставали союзниками проти когось ще, а потім із кимосьпроти союзника.

    Тим не менше, з другої половини 20 століття якось устаканилося. Сваряться, миряться, хтось із кимось незгоден, але німецька армія не вторгається до Франції, польськадо Чехії, іспанськадо Португалії і так далі.

    Америка взагалі років сто не воює з Мексикою. Україна так узагалі в силу ряду причин ні на кого не нападала ніколи. Якщо не брати українців, котрі воювали за когось, за московського царя, наприклад. Але то таке. Словом, у всіх збройних конфліктах у всі часи на Росію, як би вона не називалася, не звертали уваги. Практично не зазіхали.

    Натомість сама Росія, як би вона не називалася, нападала на всіх постійно. Її напевне ображало, що русское нікого не приваблює й не цікавить у інтеграційному плані. Хіба русские деньгиотут вони досі працюють більш руйнівно, ніж ядерна зброя, яку мало, хто бачив, але вірятьє.

    Ось моя версія російської агресивності: Росія справді не цікава. І так, нападами на всіх, привертає увагу. Бо більше нічим не може.

    Тарковськийнудно. Толстойпретензійно. Пушкін ніколи не був у Європі. Михалкову дали Оскара за не найкращий фільм, а тому, що в середині 90-х була надія на заспокоєння Росії, стимул такий. І так далі.

    Коротше, Росія силою домагається любові. Якось так.

    Джерело: блог Андрія Кокотюхи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія армія війна ядерна зброя СССР
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    Росія силою домагається любові