Путін хоче почати війну

На народ Росії Путіну плювати...

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Cмысл пресс-конференции Путина, что в присутствии людей, журналистов, он тупо рассказывал про свои хотелки. Главная хотелка – это желание войны. Или войны не будет, если Запад все сделает, как его хотелки хотят. Вот это главное, что было на этой пресс-конференции.

Самое интересное, что кроме российских граждан это поняли все. Это главная сейчас тема: Путин хочет войны. Путин хочет войны. И он создает такую ситуацию с этим своим условием, которое он выдвинул. Когда получается странная вещь – мы знаем, что Путин не идет назад, – а если они не выполнят его условия? Тогда Путин, как вы знаете, заявляет, что если ответ не будет дан такой, как надо, то он будет советоваться с военными, что это, как не подготовка к большой войне?

Короче говоря, вот весь смысл этой пресс-конференции. Все эти разглагольствования о повышении уровня жизни – не морочьте мне голову. Главное было – я подтверждаю, в присутствии журналистов, на публичной арене: «я хочу войны», и вы знаете, я, Путин, не делаю шаг назад, я никогда не иду назад. Вы что думаете, вы не сделаете так, как я хочу, – тогда россияне скажут, что я слабый президент. Поэтому либо вы сделаете, либо вы узнаете. А на народ мне плевать. Как ему было плевать на народ 20 лет назад.

Cамое главное – если Путин захочет начать войну, никто ему не скажет «нет».

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Джерело: Эхо Москвы

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