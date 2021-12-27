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    Думки вголос

    Путін хоче почати війну

    Якщо Путін захоче розпочати війну, ніхто йому не скаже &laquo;ні&raquo; - Путін хоче почати війну
    Якщо Путін захоче розпочати війну, ніхто йому не скаже «ні»

    На народ Росії Путіну плювати...

    Мовою оригіналу

    Cмысл пресс-конференции Путина, что в присутствии людей, журналистов, он тупо рассказывал про свои хотелки. Главная хотелка – это желание войны. Или войны не будет, если Запад все сделает, как его хотелки хотят. Вот это главное, что было на этой пресс-конференции.

    Самое интересное, что кроме российских граждан это поняли все. Это главная сейчас тема: Путин хочет войны. Путин хочет войны. И он создает такую ситуацию с этим своим условием, которое он выдвинул. Когда получается странная вещь – мы знаем, что Путин не идет назад, – а если они не выполнят его условия? Тогда Путин, как вы знаете, заявляет, что если ответ не будет дан такой, как надо, то он будет советоваться с военными, что это, как не подготовка к большой войне?

    Короче говоря, вот весь смысл этой пресс-конференции. Все эти разглагольствования о повышении уровня жизни – не морочьте мне голову. Главное было – я подтверждаю, в присутствии журналистов, на публичной арене: «я хочу войны», и вы знаете, я, Путин, не делаю шаг назад, я никогда не иду назад. Вы что думаете, вы не сделаете так, как я хочу, – тогда россияне скажут, что я слабый президент. Поэтому либо вы сделаете, либо вы узнаете. А на народ мне плевать. Как ему было плевать на народ 20 лет назад.

    Cамое главное – если Путин захочет начать войну, никто ему не скажет «нет».

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія Донбас війна Путін путінський режим
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    Путін хоче почати війну