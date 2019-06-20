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    Думки вголос

    Заяви Кучми - Зеленський намагається обдурити українців перед виборами

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Заяви Кучми - Зеленський намагається обдурити українців перед виборами

    Кучма зробив два цікавих заяви

    Мовою оригіналу

    Во-первых, экономическую блокаду ЛДНР снимут только после того, как украинские предприятия вернут владельцам.

    Во-вторых, встреча "Нормандской четвёрки" дала бы импульс переговором минской контактной группы.

    А теперь читаем между строк.

    Кучма снял себя ответственность за то, что он ни на что не влияет в контактной группы. И прогресс будет реально возможен только после встречи Меркель-Макрона-Путина-Зеленского. Все остальное - это имитация, который Зеленский пытается обмануть украинцев перед парламентскими выборами.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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