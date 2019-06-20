Заяви Кучми - Зеленський намагається обдурити українців перед виборами
Кучма зробив два цікавих заяви
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Во-первых, экономическую блокаду ЛДНР снимут только после того, как украинские предприятия вернут владельцам.
Во-вторых, встреча "Нормандской четвёрки" дала бы импульс переговором минской контактной группы.
А теперь читаем между строк.
Кучма снял себя ответственность за то, что он ни на что не влияет в контактной группы. И прогресс будет реально возможен только после встречи Меркель-Макрона-Путина-Зеленского. Все остальное - это имитация, который Зеленский пытается обмануть украинцев перед парламентскими выборами.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука
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