Заяви Кучми - Зеленський намагається обдурити українців перед виборами

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Кучма зробив два цікавих заяви

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Во-первых, экономическую блокаду ЛДНР снимут только после того, как украинские предприятия вернут владельцам.

Во-вторых, встреча "Нормандской четвёрки" дала бы импульс переговором минской контактной группы.

А теперь читаем между строк.

Кучма снял себя ответственность за то, что он ни на что не влияет в контактной группы. И прогресс будет реально возможен только после встречи Меркель-Макрона-Путина-Зеленского. Все остальное - это имитация, который Зеленский пытается обмануть украинцев перед парламентскими выборами.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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