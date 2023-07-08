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Негода у Києві: люди опинилися в пастці у підтоплених підвалах (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Негода у Києві: люди опинилися в пастці у підтоплених підвалах (фото)
Рятувальники зрізали грати, щоб вивести людей з підтопленого підвалу
фото: ДСНС

Столичні рятувальники ліквідовують наслідки негоди

Сильна злива у Києві спричинила підтоплення підвальних приміщень у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

Так, близько 19 години 7 липня до рятувальної служби почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень за адресою вул. Голосіївська, 13-А. У підвалах знаходились люди.

Рятувальники зрізали грати, вивели людей на безпечну відстань та приступили до відкачування води й допомогли людям в евакуації матеріальних цінностей. Було врятовано шість осіб.

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фото: ДСНС

Допомога з відкачування води надавалась ще на трьох адресах міста.

Потерпілих чи травмованих немає.

Нагадаємо, 7 липня увечері столицю накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр. 

Працівники поліції допомагали киянам боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок.

Теги: Київ ДСНС рятувальники негода

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