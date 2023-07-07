Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)

У Львові дощ йшов майже всю ніч

Через сильні опади у центрі міста утворився своєрідний «фонтан», водою заливало балкон житлового будинку

З ночі Львів накрила потужна злива. Через проливний дощ ускладнено рух транспорту на деяких вулицях. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Серйозне підтоплення спостерігається в районі ринку «Нижній Шувар». Крім того, через дощ була підтоплена автостанція на Богдана Хмельницького.

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Через сильні опади у центрі міста утворився своєрідний «фонтан». Як пише депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, інцидент стався на вулиці Словацького, де струмінь води сягав другого поверху.

На опублікованих кадрах із місця подій видно, що водою заливає балкон житлового будинку. Зінкевич зазначив, що на місце події були викликані спеціальні служби.

У ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Кількість жертв удару по Львову зросла до десяти.

Нагадаємо, що 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гриміло. Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце.

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До слова, через негоду без світла залишились понад 200 населених пунктів. А на Київщині сильній вітер пошкодив котельню.