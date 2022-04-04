Чи втручатиметься Китай у війну Росії проти України?

Піднебесна має свої плани на геополітику

Поки увага прикута до України, Китай підготував драфт угоди про військову співпрацю з Соломоновими островами, яку найближчим часом підпишуть.

Це все, що треба знати про політику Китаю у контексті України. Відволікання уваги США на європейському напрямку дозволяє Пекіну спокійно займатися поступовим посиленням своїх позицій у своєму регіоні.

Соломонові острови – це ключова територія вздовж «ланцюга островів», де Штати із союзниками мають намір збудувати геополітичний заслін проти Китаю

Минулого року на островах качали ситуацію з метою скинути прокитайськи налаштований уряд, але не вийшло.

Угода з КНР – це потенційний «пролом» у майбутній проамериканській лінії оборони. Тут Пекін тактично обійшов Австралію, яка не змогла підписати таку угоду із Соломоновими островами.

Це ще один доказ того, що для Китаю війна в Україні – це не більше ніж елемент їхнього тривалого протистояння зі США, а не «зелене світло» на Russian-style лобові атаки.

Жодного «другого фронту» проти США на Тайвані Пекін відкривати не збирався, як на те чомусь сподівалися в Кремлі, вирішивши, що папір, який вони підписали з Сі на Олімпіаді – це майже військовий союз

Китай завжди розглядав партнерство з РФ як ситуативне проти США і не вийде на рівень конкретних регіонів. У Москві ж, очевидно, вирішили, що якщо КНР підтримали їхні торішні «претензії в галузі безпеки» до Заходу, то й у війні з Україною допоможуть.

Насправді Китай підтримав лише те, що стосувалося тривалої гри в підрив західного світового порядку, який вже відбувається і формування нового балансу сил, у тому числі за допомогою Росії.

Але для початку Китаю необхідно убезпечити себе у власному регіоні, де у них купа невирішених питань, починаючи від балансу, що все ще не склався, навколо пост-американського Афганістану, М'янми після перевороту, і закінчуючи завершенням програм модернізації армії та економіки. На це все потрібен час.

А влазити в авантюри РФ у Китаї не хочуть

Все ж таки треба розуміти, що майбутнє модернізації економіки Китаю в Пекіні бачать у зв'язці із західними ринками, а не з Росією, яка мало що може запропонувати Китаю, крім ресурсів, що найближчим часом і станеться.

Ну а Соломонові острови. Я думаю, битва за них якраз починається з новою силою.

Джерело: блог Іллі Куси

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