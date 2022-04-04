Німецький президент «підтримав» Україну концертом росіян. Посол ФРН пояснила, чому їй соромно
Дипломатка Анка Фельдгузен не вважає, що Штайнмайєр вчинив неправильно
Посол Німеччини в Києві запевнила, що росіянам, які проти Путіна і війни, треба дати платформу для виступів. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому».
Саме тому, наголосила Фельдгузен, на концерт, розкритикований послом України в Німеччині, були запрошені тільки ті російські виконавці, які заявили про свою антивоєнну позицію. «Вони теж стоять на боці України»,в – упевнена дипломатка.
На її думку, росіяни, які сповідують антивоєнні принципи, можуть поширювати пропаганду проти російського диктатора Володимира Путіна.
«Росіяни живуть у середовищі пропаганди, а це, мені здається, можна колись змінити через інших росіян, які розмовляють російською і мають іншу позицію. Особливо, коли йдеться про артистів, які відомі і мають багато прихильників», – висловила припущення посол Німеччини в Україні.
При цьому Фельдгузен заявила, що претензії українського посла Мельника їй теж зрозумілі. «Я теж розумію український коментар, який звучав так, ми не хочемо зараз і чути про російську культуру. Я особисто це розумію», – пояснила посол Німеччини в Києві.
Нагадаємо, 27 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення на концерт «За свободу та мир», в якому не було заявлено українських виконавців.
Крім того, у програмі – окрім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова – були представлені лише твори композиторів держави-агресора.
Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.