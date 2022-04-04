Німецький президент «підтримав» Україну концертом росіян. Посол ФРН пояснила, чому їй соромно

Президент ФРН Штайнмайєр зібрав на концерт про мир тільки російських співаків, бо хотів вплинути на російську аудиторію, пояснила посол Фельдгузен

Дипломатка Анка Фельдгузен не вважає, що Штайнмайєр вчинив неправильно

Посол Німеччини в Києві запевнила, що росіянам, які проти Путіна і війни, треба дати платформу для виступів. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому».

Саме тому, наголосила Фельдгузен, на концерт, розкритикований послом України в Німеччині, були запрошені тільки ті російські виконавці, які заявили про свою антивоєнну позицію. «Вони теж стоять на боці України»,в – упевнена дипломатка.

На її думку, росіяни, які сповідують антивоєнні принципи, можуть поширювати пропаганду проти російського диктатора Володимира Путіна.

«Росіяни живуть у середовищі пропаганди, а це, мені здається, можна колись змінити через інших росіян, які розмовляють російською і мають іншу позицію. Особливо, коли йдеться про артистів, які відомі і мають багато прихильників», – висловила припущення посол Німеччини в Україні.

При цьому Фельдгузен заявила, що претензії українського посла Мельника їй теж зрозумілі. «Я теж розумію український коментар, який звучав так, ми не хочемо зараз і чути про російську культуру. Я особисто це розумію», – пояснила посол Німеччини в Києві.

Нагадаємо, 27 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення на концерт «За свободу та мир», в якому не було заявлено українських виконавців.

Крім того, у програмі – окрім єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова – були представлені лише твори композиторів держави-агресора.

Додамо, що 24 лютого, в день початку війни, німецькі урядовці – зокрема, міністр фінансів Крістіан Лінднер – давали Україні лише кілька годин на спротив Росії, після чого вони збиралися домовлятися уже із новим маріонетковим проросійським урядом України. Про це Мельник розповів у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.