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    Думки вголос

    Бойові дії на Донбасі. США зробили тонкий натяк Німеччині та Франції

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    США закликали союзників та партнерів зняти обмеження для збройної підтримки України - Бойові дії на Донбасі. США зробили тонкий натяк Німеччині та Франції
    США закликали союзників та партнерів зняти обмеження для збройної підтримки України

    Україна активізує співпрацю з США та Великобританією, а не з тими, хто нас здає заради гешефту

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    Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки. Об этом заявляет помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. И напоминает про те же Джавелины и финансовую помощь Америки на украинскую армию.

    Очень тонкий намек и даже не троллинг, а здравое недоумение в адрес наши как бы партнеров в лице Германии и Франции. В контексте их «озабоченности» после применения Украиной Байактара против российской арты на днях. Ситуация в самом деле дикая. Боевики (российские военные или наемники) выкатили артбатарею и начали обстреливать украинские позиции. Хотя по «минским» этот калибр должен был быть отведен очень далеко. Убили нашего бойца, еще одного ранили. ВСУ шарахнули с беспилотника – без жертв, но пушки больше нет. Истерика Кремля и запрет на импорт турецких мандаринов понятны, но!

    Сперва Германия, а потом и Франция начали выражать озабоченность – чего это Украина «идет на конфронтацию». В самом деле – как это мы смеем защищаться, когда нас убивают? Почему не терпим и не уговариваем убийц больше так не делать? Понятно, что Украина на этот бред отвечает аргументировано (все согласно «минских» и мы имеем право отвечать), но позиция партнеров достаточно красноречива.

    Многие неофициальные лица в нашей стране вообще прямо назвали Германию союзником России. Так что здравое недоумение США вполне логично. Ребята, вы в состоянии как-то поддерживать порядок в Европе, не путем капитуляции и призывов к жертве не сопротивляться, а терпеть?! Это нормальный и логичный вопрос. Так что совершенно правильно Зеленский и украинский МИД активизируют сотрудничество именно с США и Великобританией, а не с теми, кто нас спокойно «сдает» ради небольшого гешефта.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія Донбас США Німеччина війна Франція
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    Бойові дії на Донбасі. США зробили тонкий натяк Німеччині та Франції