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    В Ізраїлі почнуть виготовляти важкі водневі бойові безпілотники

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    Водневий дрон виробництва ізраїльської компанії HevenDrones - В Ізраїлі почнуть виготовляти важкі водневі бойові безпілотники

    Водневий дрон виробництва ізраїльської компанії HevenDrones

    Фото: h2-view.com

    Дрони компанії HevenDrones зацікавили міністерство оборони Ізраїлю

    Ізраїльський виробник безпілотних літальних апаратів HevenDrones та американська компанія Plug Power, яка спеціалізується на водневих паливних елементах, підписали угоду про спільне виробництво важких водневих безпілотників, – повідомляє H2 View.

    Компанія Plug Power займеться розробкою нових паливних елементів на основі своєї водневої системи ProGen, завдяки яким партнери розраховують збільшити час та дальність польоту бойових дронів нового покоління.

    «Ми вважаємо, що поєднання нашої провідної технології паливних елементів разом із вражаючими технологіями безпілотних літальних апаратів, які розробляє HevenDrones, створює захоплюючий потенціал у цій галузі, що швидко росте», – сказав керівник бізнес-підрозділу мобільних рішень для електроживлення Plug Power Кейт Шмід.

    «Ми раді об'єднати зусилля зі світовим лідером у галузі паливних елементів та вважаємо, що у поєднанні з нашими передовими технологіями у галузі важких безпілотних літальних апаратів ми можемо створити переконливе партнерство, яке виведе технології дронів на новий рівень», – сказав у свою чергу генеральний директор HevenDrones Бенціон Левінсон.

    Компанія HevenDrones обрана міністерством оборони Ізраїлю для розробки парку безпілотних літальних апаратів на водневому паливі.

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    Теги: США Ізраїль технології водень
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    В Ізраїлі почнуть виготовляти важкі водневі бойові безпілотники