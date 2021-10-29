Катувати людей у російських в'язницях можна, а от говорити про це – ні

Покарати хочуть не винних, а того, хто сказав правду

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Фактически это признание. Признание того факта, что пытать людей можно, а говорить об этом нельзя.

Сергей Савельев оказался человеком неглупым и реально мыслящим. Он не ждал наград и благодарностей, а постарался получить убежище за пределами России. Иначе сейчас сам Савельев сидел бы в подвале, а уж что там с ним делали бы, можно только представить. Хотя лучше даже не представлять. Потому что те из нас, кто видели пленки, которые он передал, никогда не захотят видеть ничего подобного. Реакция нормального общества заключалась бы в том, что после появления этих абсолютно кошмарных записей, сами ушли бы в отставку руководители ФСИН. Были бы привлечены и впоследствии получили бы большие сроки начальники колоний, а непосредственные исполнители вообще должны сидеть пожизненно, потому что человек, который изощренно, садистски, как на конвейере пытает людей, не способен ни перевоспитаться, ни принести обществу никакой пользы, кроме как гнить в тюрьме или на урановых рудниках.

В нормальной стране было бы парламентское расследование, были бы сказаны важные слова президентом. У нас же вяло течет какое-то следствие. В отставку ушел то ли один, то ли пара человек – и даже это можно считать сюрпризом! Зато уже объявлен аж в международный розыск человек, который весь этот ужас обнародовал. Наша страна ведь как переживает за Эдварда Сноудена! Как сокрушается о судьбе другого правдоруба Джулиана Ассанжа! МИД недавно выражал озабоченность положением в американских тюрьмах. За что же разыскивать Савельева? Он, оказывается, получил неправомерный доступ к компьютерной информации. Ну, да, наверное, так и было? А что за информация – в МВД не хотят пояснить? Что там на пленках? Правомерными делами занимались в колониях и спецбольницах или как? Еще была формулировка «для служебного пользования».

Каким же образом это использовалось в служебных целях? И что это за служба у товарищей, которые швабрами в задний проход людей пытают? Помойка Раша Тудэй тут тоже решила сорвать покровы. Мол, Сергей Савельев не передал, а продал за 2 тысячи долларов эти файлы. Ну, раз продал – это же все меняет! Не пытки страшны – страшно то, что пленки проданы. А что на пленках-то? Не хочет госканал показать эти кадры на весь мир? Кадры же невинные, судя по всему – если покупка их за 2 тысячи долларов кажется страшным проступком. Пытки страшны! Но по-своему, не менее страшна реакция на них. Наказать не палачей, а того, кто их показал, того, кто сказал правду. Потому что пытки для нас – это нормально. А правда – это преступление.

Джерело: Эхо Москвы

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