Децентралізацію потрібно закріпити на рівні Конституції

Зараз регіони витрачають ті кошти, які вони самі і заробили

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Из всех реформ за последние четыре года самая важная, на мой взгляд, децентрализация. В первую очередь потому что она обрубила традиционные коррупционные схемы.

Когда регион перечисляет деньги в Киев, а потом гонцы едут эти деньги просить. Естественно, за откат. Теперь все логичнее - тратишь то, что заработал. И тот же кейс Днепропетровской области показал, как это может эффективно работать. И в Виннице это работает, чей опыт Гройсман просто использовал.

Если есть действующий бизнес в регионе - будут деньги. На школы, на больницы, на дороги. А если бизнеса в регионе нет - нет и денег. И никакого ручного управления - естественный отбор. И, пожалуй, это один самых серьезных рисков при смене власти - отмена этой реформы.

Слишком велик соблазн для центра снова распределять деньги вручную. Так что я бы закрепил эту реформу на уровне Конституции, чтобы нельзя было сделать шаг назад после выборов.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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