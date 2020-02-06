У Києві зійшов з колії трамвай (фото)
Трамвай зійшов з рейок на вулиці Кирилівській
Фото: Київ оперативний
Чи є постраждалі в результаті аварії, невідомо
Сьогодні, 6 лютого, вранці на вулиці Кирилівській, 132 трамвай зійшов з колії.
Аварія трапилася у напрямку станції метро «Контрактова площа».
У зв’язку з цим затримувався рух трамваїв №11, 12, 16, 19.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», на місце аварії направлено технічну службу компанії.
Рух трамваїв було відновлено о 08:55. Наразі курсування відбувається з відхиленням від графіка.
Нагадаємо, 29 січня вранці у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.