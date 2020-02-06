У Києві зійшов з колії трамвай (фото)



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Трамвай зійшов з рейок на вулиці Кирилівській Фото: Київ оперативний

Чи є постраждалі в результаті аварії, невідомо

Сьогодні, 6 лютого, вранці на вулиці Кирилівській, 132 трамвай зійшов з колії.

Аварія трапилася у напрямку станції метро «Контрактова площа».

У зв’язку з цим затримувався рух трамваїв №11, 12, 16, 19.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», на місце аварії направлено технічну службу компанії.

Рух трамваїв було відновлено о 08:55. Наразі курсування відбувається з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, 29 січня вранці у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких було заблоковано рух трамваїв на різних напрямках.