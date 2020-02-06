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    На території інституту в Києві горів моторний човен

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    <p>Рятувальники ліквідували займання моторного човна</p> - На території інституту в Києві горів моторний човен

    Рятувальники ліквідували займання моторного човна

    Фото: ДСНС

    Зайнявся човен на причепі на території стоянки інституту

    У середу, 5 лютого, сталася пожежа на території одного з інститутів фізики на вул. Лисогірській, 4 у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:48.

    На місце події було направлено підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що зайнявся човен на причепі на території стоянки інституту. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 21:06 пожежу було ліквідовано.

    Загиблих та травмованих немає.

    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 5 лютого у Коцюбинському, що під Києваом, невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

    5 лютого сталася пожежа в автомобілі на вул. Ірпінській, 70 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання отримав опіки власник авто. 

    пожежа Київ ДСНС рятувальники транспорт
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