На території інституту в Києві горів моторний човен



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Рятувальники ліквідували займання моторного човна Фото: ДСНС

Зайнявся човен на причепі на території стоянки інституту

У середу, 5 лютого, сталася пожежа на території одного з інститутів фізики на вул. Лисогірській, 4 у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:48.

На місце події було направлено підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що зайнявся човен на причепі на території стоянки інституту. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 21:06 пожежу було ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 5 лютого у Коцюбинському, що під Києваом, невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

5 лютого сталася пожежа в автомобілі на вул. Ірпінській, 70 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання отримав опіки власник авто.