На Печерську чоловік виявив двійника свого автомобіля (відео)



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У Києві виявили два ідентичні автомобілі Audi з однаковими номерними знаками Фото: скріншот відео

Автовласник побачив на вулиці іномарку, ідентичну тій, на якій пересувався сам

На бульварі Дружби народів у Києві чоловік виявив автомобіль Audi, який за моделлю, кольором та державними номерами такий, як його власний. Про це він повідомив поліції. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці поспілкувалися із заявником, а також опитали водія підозрілої автівки. Чоловік надав документи, однак при перевірці поліцейські запідозрили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Також при огляді транспорту правоохоронці виявили, що на кузові відсутні номери агрегатів.

За словами 28-річного власника автомобіля-двійника, Audi він успадкував від покійного батька, тож обставини купівлі іномарки йому невідомі.

Для детальної перевірки факту правопорушення слідчо-оперативна група вилучила документи та автомобіль та призначила кілька експертиз.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.