Жертви українського «локдауну»: поліція закрила понад пів тисячі розважальних закладів

Правоохоронці також закрили понад 60 ТРЦ та 40 клубів через порушення карантину

В Україні через порушення карантинних правил правоохоронці закрили пів тисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів. Про це стало відомо під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського. Про це сьогодні повідомила пресслужба Офісу президента.

«Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили пів тисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів», - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд за дорученням президента України підготував інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах.

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що з 8 по 25 січня у Києві та по всій Україні введений так званий локдаун через пандемію.

Забороняється робота непродовольчих магазинів, а також ринків та ярмарків, діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торгівельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами.

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Раніше Шмигаль заявив, в Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня. З 25 січня країна має повернутися до «помаранчевого» рівня карантину.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

До слова, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.