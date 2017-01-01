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    Думки вголос

    Московський патріархат більше не буде дратувати українців

    Архієрейський собор Російської Православної Церкви зробив своєрідний «хід конем», виділивши окрему главу в статуті Московського патріархату.
    Мовою оригіналу Теперь Украинская Православная Церковь Московского Патриархата будет скромно называться просто Украинская Православная Церковь. Реальная причина такой мягкой «украинизации» исключительно названия церкви – убрать раздражающие украинцев слова «Московский Патриархат». Ни о каком отказе РПЦ от претензий на
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:01
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    Архієрейський собор Російської Православної Церкви зробив своєрідний «хід конем», виділивши окрему главу в статуті Московського патріархату.

    Мовою оригіналу

    Теперь Украинская Православная Церковь Московского Патриархата будет скромно называться просто Украинская Православная Церковь. Реальная причина такой мягкой «украинизации» исключительно названия церкви – убрать раздражающие украинцев слова «Московский Патриархат». Ни о каком отказе РПЦ от претензий на «каноническую территорию», как они называют Украину, в реальности речь не идет. Просто спрятались за обновленной вывеской. Не более. И то, что формально центром управления станет Киев по сути ничего не меняет. Все реальные стратегические и тактические решения будут, как и раньше, приниматься в Москве. Ни о какой самостоятельности на самом деле речь даже не идет.


    Причин для активной маскировки у филиала РПЦ в Украине хватает. В первую очередь это сокращение числа прихожан и приходов. Именно прямое напоминание о связи с Москвой во время войны Украины и России отталкивает христиан от МП. Переходы целых общин в Киевский Патриархат стали уже привычной новостью. Формально пророссийские силы в церкви могут рассуждать о страшном давлении «Киевской Хунты» на российское (они предпочитают называть его каноническим) православие. И рассуждают. Но на практике они сами прекрасно понимают, что переход отдельных прихожан, а часто общин вместе с построенными на общие деньги храмами в УПЦ (КП) часто происходит даже вопреки сопротивлению местной власти.

    Не секрет, что репутация Московского Патриархата в Украине в последние годы сильно пострадала. Пассивная, а порой и активная поддержка пророссийских боевиков в Донбассе, категорический отказ признания агрессии РФ в Украине, скандальные отказы отпевать погибших украинский бойцов и даже батюшки в составе подразделений боевиков, активно позирующие для фото и видео – тут любая репутация дала бы трещину. А на подходе в Верховной Раде законопроект № 5309, который напрямую касается названия религиозных организаций, входящих в религиозную структуру, руководящий центр которой находится в государстве, признанном государством-агрессором. Точечный и очень болезненный удар по филиалу РПЦ вызвал справедливые опасения. Вот и решили убрать режущее глаз уточнение «Московский Патриархат» из названия. 

    Таким образом ловкость рук и смена вывески позволяет убить сразу двух зайцев – спрятаться за названием «Украинская Православная Церковь» и сделать УПЦ (КП) как бы немного вторичной. Мол, есть Украинская Православная Церковь, а есть еще отдельно Киевский Патриархат. Как что-то по определению меньшее. Учитывая то, что реальные нити управления все равно уходят в РПЦ, честнее было бы после ребрендинга религиозную структуру УПЦ МП (о), то есть обновленной. Как в свое время пробовали сделать с Коммунистической партией Украины. Тем паче – у них столько общего в непростой истории. Но когда речь идет о серьезных деньгах и власти честность совсем не нужна. Кроме закона №5309 справедливые опасения у РПЦ и УПЦ МП вызывают законопроекты № 4128 (относительно изменения религиозными общинами своей подчиненности); № 4511 (об установлении особого статуса для религиозных организаций). Формальная смена вывески и формальный перенос центра управления в Киев позволяет вывести церковное недвижимое имущество и всю деятельность МП из-под удара.

     Читайте також: Православні сенсації. Як московські попи «дали незалежність» українській церкві

    Разговоры об объединении УПЦ МП и УПЦ КП в единую поместную церковь доверия не заслуживают. Это очень наглядно продемонстрировала реакция Собора на письмо патриарха УПЦ КП Филарета, который предложил восстановить молитвенное единство УПЦ МП с поместной УПЦ - Киевским патриархатом. Патриарх Филарет обратился к Патриарху Кириллу с призывом отменить решения о относительно "снятия сана" в 1992 г. и "анафемствования" в 1997 г., которые Московский Патриархат применил к нему. Общая суть письма Филарета выражается в простой христианской формуле – прощаю и прошу прощения. Никаких просьб о прощении, о чем радостно начали писать российские СМИ, там нет и близко. Просто призыв к диалогу. 

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    В ответ на обращение Филарета иерархи РПЦ создали комиссию, о перспективах работы которой лучше всего говорит состав. Из украинских членов комиссии там митрополит Луганский и Алчевский Митрофан – коллаборант с властью «ЛНР», митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Киевской митрополии, фактически правая рука Онуфрия, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор и протоиерей Николай Данилевич. Российская часть комиссии заслуживает отдельного внимания – она практически в полном составе имеет запрет на въезд в Украину. Заслужили. Так что прогноз на результат объединения церквей в украинском формате составить не трудно.

    Если кратко резюмировать решение Архиерейского собора РПЦ в этом году, то можно ограничиться, одним словом. И лучше всего подходит даже не «защита», а «маскировка». Формально центр управления религиозной структурой переносят в Киев, а словосочетание «Московский Патриархат» исчезает из названия. Чтобы не раздражать паству и уйти из-под удара новых законопроектов. В реальности Москва не просто сохраняет контроль над украинским филиалом, но и усиливает его. Так в уставе РПЦ относительно УПЦ МП появились формулировки, согласно которым устав УПЦ должен быть одобрен Патриархом РПЦ, видимо в качестве дополнительной страховки. Также предписано в обязательном порядке во всех храмах УПЦ поминать патриарха Московского «как господина и отца нашего», чего раньше, особенно на Западной Украине, умные священники старались избегать.

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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