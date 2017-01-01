Співорганізатор форуму у Львові пояснила, хто розробив скандальну карту України

Карта начебто призначалася для демонстрації присутності російських військ на українських територіях

Співорганізатор безпекового форуму, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд розповіла, що карту з терористичними формуваннями «ДНР» і «ЛНР» розробив євродепутат. Про це повідомляє «5 канал». Сироїд додала, що карта призначалася для демонстрації присутності російських військ на українських територіях. Інфідент



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Фото: Главком Оксана Сироїд була співорганізатором безпекового форуму у Львові

Карта начебто призначалася для демонстрації присутності російських військ на українських територіях

Співорганізатор безпекового форуму, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд розповіла, що карту з терористичними формуваннями «ДНР» і «ЛНР» розробив євродепутат.

Про це повідомляє «5 канал».

Сироїд додала, що карта призначалася для демонстрації присутності російських військ на українських територіях.

Інфідент на форумі спровокував бурхливу реакцію активістів, які пікетували мерію Львова і прийшли в кабінет градоначальника Андрія Садового з вимогою його відставки.

Як повідомляв «Главком», на Львівському безпековому форумі Донецьку і Луганську області позначили як «ДНР» і «ЛНР».

1 грудня стало відомо, що СБУ відкрила справу через появу карти України з «Л/ДНР» на форумі у Львові. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу