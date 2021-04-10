Нормандський формат мінус Путін

Не можна домовитися з гопником

Мовою оригіналу

Хорошая и логичная новость. Переговоры на высшем уровне в формате Украина-Франция-Германия состоятся в ближайшее время. На этот раз без участия России. Что, согласитесь, вполне логично. Будем смотреть на вещи трезво, попытки «обсуждать Украину без Украины» предпринимались не раз.

И дело не в силе или слабости нашей дипломатии. Ну не можем мы запретить встречаться или говорить по телефону Путину и Меркель, например. И регламентировать темы их разговоров мы тоже не сможем. Это было, было не раз и ничего страшного в этом нет - честная констатация уровня нашего влияния в мировой политике.

Времена изменились. И демонстративные переговоры по российской агрессии в Украине без участия агрессора России – это впервые. И это действительно правильно.

Просто наши партнеры в ЕС очень долго считали, что гопника можно как-то задобрить. Уговорить. Уступить. Как в свое время с Гитлером. Давайте отдадим ему Чехословакию и пусть успокоится. Вот еще кусочек жрет, но его можно понять, дальше он точно не пойдет. И так до финала трагедии. С Кремлем сейчас та же история. И Европа совершает такие же ошибки, как и в прошлом веке. Надеюсь, наступает некоторое прозрение. И, предполагаю, тут не обошлось без разговоров есропейских лидеров с новым президентом США. Ну и последние попытки Кремля бряцать оружием вызывают уже раздражение даже у самых терпеливых.

Нельзя договориться с гопником. Нельзя удовлетворить людоеда откупительной жертвой. Днем, когда «мафия засыпает», честные жители города должны собраться и решить, как дать ей отпор общими усилиями. Тем паче, тут гораздо легче, чем в этой самой игре. Честные люди с самого начала знают, кто мафия...

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.