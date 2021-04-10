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    ОБСЄ проводить спецзасідання через дії Росії, до Брюсселя їде держсекретар США

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    Засідання ОБСЄ було ініційовано Україною - ОБСЄ проводить спецзасідання через дії Росії, до Брюсселя їде держсекретар США
    Засідання ОБСЄ було ініційовано Україною

    Останні російські провокації також обговорять американський міністр оборони та генсек НАТО

    Спеціальне засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться сьогодні через концентрацію російських військ поблизу українських кордонів. Про це у своєму Twitter повідомляє місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ.

    «На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму», – йдеться у повідомленні.

    Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.

    Також сьогодні стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен на наступному тижні має намір відвідати Брюссель і обговорити з НАТО ситуацію, що склалася через пересування російських військ біля кордону з Україною. Про це повідомили джерела агентства Bloomberg. Конкретні дати візиту держсекретаря не уточнюються. Передбачається, що Ентоні Блінкен також зустрінеться з європейськими офіційними особами.

    Крім цього, на наступному тижні в Брюсселі буде міністр оборони США Ллойд Остін, він проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Як повідомлялося раніше, Ентоні Блінкен в телефонних розмовах з главами МЗС Франції і ФРН обговорив необхідність припинення односторонніх провокацій з боку Росії на сході України.

    Теги: МЗС ОБСЄ США міністр НАТО Брюссель Twitter
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