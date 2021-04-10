МОЗ планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від Covid-19

З допомогою вакцинальних центрів Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць

Міністерство охорони здоров'я України планує на початку літа відкрити в містах-мільйонниках великі центри для вакцинації від Covid-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.

«У містах-мільйонниках ми хочемо зробити великі вакцинальні центри – Київ, Львів, Харків, Запоріжжя. У таких містах вони можуть себе виправдати», – ідеться в повідомленні.

Ляшко зазначив, що такий центр, зокрема, в Києві, може вакцинувати до 10 тисяч осіб на добу. Водночас він наголосив, що такі центри доцільно відкривати, тільки якщо вакцини буде достатньо.

За словами Ляшка, наразі «прописується алгоритм роботи таких центрів», зокрема, на базі виставкових площ.

Перші центри вакцинації з урахуванням графіка поставки вакцин можуть відкритися в червні-липні. Загалом, якщо будуть працювати вакцинальні центри, то Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць, зазначив Ляшко.

За даними МОЗ, минулої доби в Україні вакцинувалися 19 858 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 435 тисяч осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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