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    Зеленський з Ердганом розпочали переговори в закритому режимі

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    Нинішня зустріч Зеленського з Ердоганом &ndash; не перша, попередня відбулася у жовтні - Зеленський з Ердганом розпочали переговори в закритому режимі
    Нинішня зустріч Зеленського з Ердоганом – не перша, попередня відбулася у жовтні
    Фото з відкритих джерел

    Два президенти мають обговорити ситуацію на Донбасі та «Кримську платформу»

    Розпочались перемовини віч-на-віч президента України Володимира Зеленського, що перебуває з візитом у Туреччині, з президентом Реджепом Ердоганом. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі каналу «Україна 24», обговорення торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.

    «Саме в ці хвилини відбувається зустріч Президента Зеленського та президента Ердогана. Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, вони будуть говорити і про ситуацію на Донбасі, і про «Кримську платформу», і про двустороннє співробітництво», – сказав Єрмак.

    Зі слів керівника ОП, після закінчення зустрічі відбудеться засідання українсько-турецької стратегічної ради.

    10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

    Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердонаном виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану «внутрішньоукраїнську кризу», повідомили в прес-центрі Кремля. Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган пропаганда Путін туризм Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак
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