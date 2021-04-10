Зеленський з Ердганом розпочали переговори в закритому режимі

Два президенти мають обговорити ситуацію на Донбасі та «Кримську платформу»

Розпочались перемовини віч-на-віч президента України Володимира Зеленського, що перебуває з візитом у Туреччині, з президентом Реджепом Ердоганом. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі каналу «Україна 24», обговорення торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.

«Саме в ці хвилини відбувається зустріч Президента Зеленського та президента Ердогана. Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, вони будуть говорити і про ситуацію на Донбасі, і про «Кримську платформу», і про двустороннє співробітництво», – сказав Єрмак.

Зі слів керівника ОП, після закінчення зустрічі відбудеться засідання українсько-турецької стратегічної ради.

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердонаном виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану «внутрішньоукраїнську кризу», повідомили в прес-центрі Кремля. Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.