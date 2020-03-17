Наглядова рада «Нафтогазу» вирішила продовжила контракт з Коболєвим документ



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Контракт з Андрієм Коболєвим пропонується продовжити ще на чотири роки

Чинний річний контракт з Коболєвим завершується 22 березня

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» вирішила продовжити контракт з главою корпорації Андрієм Коболєвим.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради в понеділок, 16 березня, пишуть «Українські новини».

Зазначається, що співпраця з Коболєвим має бути продовжена на чотири роки.

«Продовжити термін повноважень і термін дії контракту голови правління компанії Коболєва А.В. на чотири роки за умови, що глава правління забезпечить виконання всіх рішень наглядової ради згідно з вимогами його контракту», - йдеться у документі, направленому НАК на адресу Кабінету міністрів, який має затвердити рішення.

Чинний річний контракт з главою «Нафтогазу» завершується 22 березня.

Документ клікабельний

Раніше депутат назвав авантюрою можливе продовження контракту главі «Нафтогазу» Коболєву.

Як повідомлялося, що Наглядова рада «Нафтогазу» планує 16 березня продовжити контракт голові правління Андрію Коболєву.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко повідомляв, що діючий Статут НАК «Нафтогаз України» однозначно тлумачить – призначати та звільняти голову та членів правління Нафтогазу може виключно Кабінет міністрів України.