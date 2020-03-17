Кабмін встановив граничну вартість квитків на авіарейси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Кабінету Міністрів відбулося ввечері 16 березня Фото: Урядовий портал

Рішення уряду буде чинним на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Covid-19

Кабінет Міністрів України доручив Мініфраструктури встановити граничні тарифи на послуги авіаційних пасажирських перевезень, які забезпечують повернення на батьківщину громадян України.

Про це у вівторок повідомляє Урядовий портал.

«Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів. Мова йде про рейси, які здійснюватимуться авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів ввечері 16 березня.

Воно буде чинним на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

До слова, у місті Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт «Бориспіль» відмовився приймати літак

Як відомо, Міністерство інфраструктури оприлюднило перелік авіарейсів, які мають прибути до України 17 березня разом із українцями, які повертаються з-за кордону.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.