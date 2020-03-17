Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)



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У ранкову годину пік у столичному метро спостерігається незначна кількість пасажирів Фото: Главком

Київський метрополітен працює у звичайному режимі

Попри рішення уряду України про заборону з 17 березня по 3 квітня перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі, у столиці підземка працює.

Так, станом на 8-му годину ранку 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», у потягах підземки значно менше пасажирів, як зазвичай у години пік. Більшість пасажирів без медичних масок.

Нагадаємо, 16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.