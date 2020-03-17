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    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)

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    У ранкову годину пік у столичному метро спостерігається незначна кількість пасажирів - Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)
    У ранкову годину пік у столичному метро спостерігається незначна кількість пасажирів
    Фото: Главком

    Київський метрополітен працює у звичайному режимі

    Попри рішення уряду України про заборону з 17 березня по 3 квітня перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі, у столиці підземка працює.

    Так, станом на 8-му годину ранку 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», у потягах підземки значно менше пасажирів, як зазвичай у години пік. Більшість пасажирів без медичних масок.

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    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)
    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)
    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)
    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)
    Попри заборону уряду київська підземка працює (фото)

    Нагадаємо, 16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

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    Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

    Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

    Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

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