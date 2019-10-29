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    Думки вголос

    «Слуги народу» знайшли зручний спосіб, щоб забути про всі корупційні скандали

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    «Слуги народу» знайшли зручний спосіб, щоб забути про всі корупційні скандали

    Всі емоції провладних політиків - звичайне шоу

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    Верховная Рада этого созыва в комплекте с новым президентам ставят все новые рекорды. Не по количеству проголосованных законопроектов, тут количество не всегда переходит в качество, так что считать, простите, фрикции фракции, не совсем корректно. Власть сегодня уверенно обошла всех «папередников» по количеству скандалов. Количество хлеба в перспективе уже никого не интересует. Главное - шоу не должно останавливаться.

    Главная проблема в том, что скандалы редко возникают на ровном месте. Такое бывает, что их генерируют, масштабируют, смещают акценты, но как правило за конкретным скандалом есть конкретная проблема. Тут две девушки (народный депутат и волонтер) записали хмельное видео, в котором соратники президента Зеленского увидели угрозы главе государства. Требуют завести уголовное дело сразу на обеих. Причем требуют как раз те, кто еще не так давно позволял себе в адрес предыдущего президента тоже не самые корректные высказывания. И даже газ на предвыборный съезд предлагали пустить, помните? Кто-то сидит? Чувствует себя на свободе незаслуженно? Пишет явку с повинной? Отож.

    Никого не осуждаю. Я и сам, признаюсь, много чего желал дорогому Виктору Федоровичу в свое время, а уж мои мечтны про завтрашний день лидера соседней страны вообще проходят не по уголовным статьям, а по разряду извращений с особой жестокостью. У многих из нас в душе припрятан списочек, начинающийся со слов «Было бы хорошо, если бы сдох»: И спорят люди больше по поводу фамилий в списке, а не необходимости его наличия. Так что на месте активных представителей «Слуги народа» я бы не требовал расправы над девушками, а тихо их поблагодарил. Просто потому что «СН» этот скандал сейчас гораздо нужнее, чем кому-то другому. Именно поэтому я не сомневаюсь, что его именно представители пропрезидентских сил будут раскачивать по максимум.

    В идеале «Слуги» хотят, чтобы мы все сцепились в дискуссиях - должны сидеть девушки или нет? С одной стороны - угрозы можно засчитать, а это статья. С другой стороны - обвинители не лучше. С третьей - девушки за резкое слово в тюрьму в Украине это жесть. С четвертой - смогут ли люди на акции протеста их защитить? И в этой жаркой битве как-то отходят на второй план уступки Кремлю с отводом войск и возможных выборах в ОРДЛО. Уже совсем будет забыта схема, по которой кое-кто ежедневно грабит украинцев на несколько миллионов, выходя в год на миллиарды, а «Слуги народа» на финансовом комитете в Верховной Раде проваливают ликвидацию этой схемы. Кто там вспомнит фамилии и суммы, когда тут есть новости горячее. Так что не давайте себя обмануть. Все их эмоции - просто шоу. Чтобы мы переживали по поводу новостей, пока они привычно пиз@@т наши деньги. Как в свое время говорил заместитель главы именно этого финансового комитета ВР. Правда, тогда он говорил про других...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада депутат корупція в Україні волонтер партія Слуга народу Софія Федина
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