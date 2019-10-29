Лише НАТО є гарантією безпеки України та кожного її громадянина

Усі 10 країн, які зайшли в НАТО від початку століття – зайшли туди саме через ПДЧ. Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу

Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного завдання.



Дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. Що це є консолідованою позицією - президента, уряду і парламенту... Влади і опозиції. І головне - суспільства!





Пропонуємо Голові Верховної Ради уповноважити разом з Президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина!

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»