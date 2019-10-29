Народні депутати проголосували за основу законопроєкт щодо надання статусу УБД добровольцям



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Законопроєктом пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії на осіб із числа учасників антитерористичній операції та членів їхніх сімей

Під час чергового засідання Верховної Ради України народні депутати розглянули та підтримали за основу Законопроект №2045-1 щодо надання офіційного статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань, які брали участь у російсько-українській війні, виборюючи цілісність та незалежність України.

Завдяки цьому Законопроекту встановлюється чіткий механізм, як боєць добробату може отримати офіційний статус УБД.

«Ми всі разом понад 5 років чекаємо цієї справедливості – надання нашим захисникам, які одні з перших стали на захист нашої незалежності та цілісності, офіційного статусу учасника бойових дій. Таким чином ми не лише визнаємо їх участь та внесок у боротьбі з окупантом, але й забезпечуємо соціальний захист, відповідні пільги», - зазначила очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

Також нардепи підтримали пропозицію вдвічі скоротити строки підготовки Законопроекту до другого читання.

Оксана Коляда подякувала за проведену роботу команді Мінветеранів. А також ГО Добровольці, ГО Юридична сотня за опрацювання законопроєкту.

Президенту України Володимиру Зеленському, котрий вніс цей законопроєкт, як невідкладний.

Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який його опрацював та зрештою, народним депутатам за їхню підтримку.