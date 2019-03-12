Старт економічного ривка в Україні буде базуватися на внутрішніх інвестиціях

Альтернативою іноземним інвестиціям можуть і повинні стати саме інвестиції внутрішні

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Я снова немножко о грустном и о стратегии. Просто устал видеть в ленте тотальный восторг про наших трудовых мигрантов, которые переводят миллиарды долларов в Украину. Ну, то есть в целом все конечно очень круто – люди не сидят и ждут у моря погоды, мобильные, активные, зарабатывают. И гривна крепнет от их переводов. Вообще в трудовой миграции нет ничего плохого, это нормально для 21 века. Но есть нюансы. Дороги и медицина, образование и пенсии, армия и полиция – все эти вещи существуют не на переводы, а на налоги. Которые платят предприятия и те наши граждане, кто работает здесь. Вывод очевиден – нам нужно как можно больше успешно работающих предприятий и рабочих мест. С зарплатой, которая сопоставима с европейской. Со стратегией все просто и понятно, осталось разобраться с тактикой.

Для создания рабочих мест с европейским уровнем оплаты Украине нужны производства, технологически на уровне Евросоюза. Энергоэффективные, современные, которые позволяют создавать высокую добавочную стоимость. За счет которой можно платить высокие зарплаты, плюс налоги и прочие сборы в Пенсионный фонд. Для этого нужны инвестиции. А для успешного привлечения инвестиций нужен качественный инвестклимат. Чтобы завод в Украине поставить было интереснее, чем в той же Польше. Наша традиционная «фишка» с дешевой рабочей силой больше не действует, значит, нужно брать условиями для бизнеса. Тут несколько ключевых условий.

Первое – железобетонные гарантии неприкосновенности частной собственности. И сохранения правил игры. Чтобы построенный завод, магазин, газовую вышку или заправку у тебя не забрали завтра по воле жадного прокурора или решению сговорчивого суда. Чтобы твой бизнес не зависел от результатов президентских или парламентских выборов. То есть политика живет своей жизнью, но работать тебе в случае смены власти никто не мешает. Без этого условия все остальное лишено смысла.

Второе – налоги и сборы в Украине не должны отбивать у инвесторов желание работать в нашей стране. То есть брать с бизнеса нужно скромнее, упор делать не на высокие ставки налога, а на рост налогооблагаемой базы за счет увеличения объемов производства и продаж, администрирование налогов нужно сделать проще, количество проверяющих инстанций сократить до разумного минимума. Есть масса методик расчета, вплоть до количества времени, которое предприниматель тратит на составление отчетности — тут у нас пока ситуация не из тех, которые привлекают инвесторов.

Конечно, в вопросе либерализации и дерегуляции многое уже сделано, но на мой взгляд, еще даже не половина. В мире, где за инвестиции идут реальные войны, перемены в развивающейся стране должны быть революционными и необратимыми. Если же наш налоговый климат вместе с климатом инвестиционным будут приведены в соответствии с тем, который есть в Восточной Европе, количество успешно работающих предприятий и занятых работников покажет заметную положительную динамику.

Третье – нужна промоция, реклама страны. Не просто ролик на телевидении, а заслуживающий доверия сигнал. Идеально – наглядный и убедительный пример успешных инвестиций. Это лучше тысячи слов. В первую очередь я говорю об инвестициях внутренних. Потому что внешние инвесторы именно на этот процесс смотрят в первую очередь. Если украинский бизнес вкладывает в развитие в своем государстве – это положительный сигнал иностранным инвесторам, потому что успешные истории украинских предпринимателей показывают, что в Украине можно стабильно развивать бизнес. А если местный бизнес уводит капиталы из страны – это тоже сигнал, но с обратным знаком. И я бы назвал внутренние инвестиции одним из важнейших факторов развития экономики. Успеха в международной конкуренции добиваются страны, в которых есть частные компании, имеющие возможность сосредотачивать значительные денежные резервы, как результат удачной хозяйственной деятельности и направлять их расширение собственного бизнеса, на создание современной инфраструктуры, на инновационное развитие.

Действительно, с иностранными инвестициями у нас сейчас не слишком оптимистичная картина. Часто иностранные инвестиции, поступающие в Украину, это в основном спекулятивные инвестиции — чаще всего при низком курсе гривны зарубежные финансовые спекулянты приобретают краткосрочные (3-6 месяцев) ОВГЗ и продают их при укреплении гривны (получают двойной доход — проценты и курсовую разницу). Для сравнения приведу несколько цифр. Сумма капитальных инвестиций одной только компании ДТЭК-Энерго в 2018 году в 5,3 (!) раза больше, чем сумма капитальных инвестиций, осуществленных в 2018 году всеми иностранными инвесторами. И составляет 38% от всех капитальных инвестиций, осуществленных в 2018 году за счет государственного бюджета. Так что в настоящий момент потенциал внутренних инвесторов значительно выше, чем внешние источники.

Понятно, что для этого хватает объективных причин. Например, затянувшийся военный конфликт на Востоке страны, экспортно-сырьевая низко-технологичная структура экономики, недостаточные гарантии прав собственности и правовой защиты инвестиций, зарегулированность экономики. Процесс преодоления этих проблем — не быстрый (а если говорить о военных действиях на Донбассе, то и вовсе малопредсказуемый). Плюс, смотрим первый и второй пункты выше. Там еще работать и работать.

Банковское кредитование, являющееся основным источником капитальных инвестиций в цивилизованном мире не выполняет свою функцию в Украине. Удельный вес капитальных инвестиций, осуществленных за счет кредитов банков и других займов в общем объеме капитальных инвестиций составляет: 2016 год — 7,1%, 2017 год — 5,3%, 2018 год — 6,7%. Не лучшим образом обстоит ситуация и с таким источником капитальных инвестиций, как средства госбюджета: 2016 год — 2,3%, 2017 год — 3,5%, 2018 год — 4% (удельный вес в общем объеме капитальны инвестиций). Следовательно, именно на внутренних инвесторов основная надежда в вопросе капитальных инвестиций в экономику.

Именно поэтому альтернативой иностранным инвестициям на первом этапе могут и должны стать инвестиции внутренние. Международный опыт доказывает, что восстановление экономики стран, в значительной степени происходило именно благодаря внутренним инвесторам. Через это прошли во второй половине ХХ в. все ныне успешные страны Европы — Германия, Италия, Франция. Возрождение экономики этих стран после Второй мировой войны шло именно через внутренние инвестиции. Не будем питать несбыточных иллюзий - вероятнее всего и в Украине начало экономического рывка будет базироваться именно на внутренних инвестициях...

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