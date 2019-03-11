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    Вивертає з корінням: на Київщині сильний вітер повалив дерева (фото)

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    Повалене вітром дерево у Таращі - Вивертає з корінням: на Київщині сильний вітер повалив дерева (фото)
    Повалене вітром дерево у Таращі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за допомогою бензопили звільнили проїжджу частину дороги

    У понеділок, 11 березня, у Таращі Київської області через сильний вітер впали два дерева. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

    Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 13:45.

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    Дерева впали по вул. Шевченка та вул. Б. Хмельницького, перегородивши проїжджу частину цих вулиць.

    На ліквідацію наслідків виїхав черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща у складі 5 чоловік. Рятувальники за допомогою бензопили звільнили проїжджу частину дороги.

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    Вивертає з корінням: на Київщині сильний вітер повалив дерева (фото)
    Вивертає з корінням: на Київщині сильний вітер повалив дерева (фото)

    Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів.

    На зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі столиці впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві та області кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

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