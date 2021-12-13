Українські граблі для Кремля

Росія не очікувала на спротив українців

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Привет грабли – это снова я!

Любимая поговорка людей, которые не хотят учиться на прошлом опыте. В ситуации с российской агрессией мы не можем себе позволить роскошь повторять прошлые ошибки. Пусть лучше Кремль их повторяет.

А мы можем разве что погнуть на граблях ручку. Чтобы наступали мы, а по лбу получал сосед. Восточный сосед. Или не по лбу – если ручку сделать покороче…

Об активизации российской агрессии не писал в последние пару месяцев только ленивый

В Украине, в США и Германии – публикуют даже детальные планы широкомасштабного наступления. Можно было бы пошутить на тему, как такие прекрасные вирусологи вдруг стали военными экспертами, но ситуация не слишком располагает к смеху.

Угроза вполне реальная.

Реалисты напоминают, что война не может начаться, потому что она уже началась в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса. Умные люди вспомнят про прошлую попытку агрессии и украинский остров Тузла. А кто-то справедливо заметит, что планы по присоединению Украины в Кремле начали строить сразу после обретения нашей страной Незалежности.

Им этот сам факт поперек горла. Видимо, какой-то глубинный российский половой комплекс, мол, у соседа не только чаще, а еще и толще.

Итак, к выводам из прошлого опыта.

Что помешало Путину захватить половину Украины с помощью «гибридного блиц-крига» весной 2014 года?

Ведь не секрет, что был такой проект «Новороссия» где по донецко-луганскому сценарию под контроль РФ должны были взять всю Левобережную Украину. Уже и карты рисовали и, я не исключаю, в РФ готовили медали по образцу крымских и даже делили должности в новых оккупационных администрациях. Что пошло не так?

В первую очередь против Кремля сработал внутренний враг. Привычное воровство, вранье и имитация бурной деятельности российской агентурой и ее кураторами. Целый структуры – медийные, культурные, общественные, «патриотичные» осваивали громадные российские бюджеты, пилили, откатывали долю кураторам в Москву и писали доклады с аналитикой. Мол, хлеб едят не зря, все деньги потрачены с пользой, не воруем, народ пропаганду жрет по полной программе и ждет с цветами российские танки. Пришлите еще денег и возьмете Украину голыми руками.

Присылали. А потом дали команду объявить «Новороссию». И тут норка оказалась пустой. Никаких цветов и хлеба, а солью старый сторож щедро зарядил оба ствола старой рушниці.

Процент пророссийски настроенных оказался вовсе не так велик, как обещала агентура. В Днепре, Харькове и Одессе вся эта пятая колонна выгребла по зубам в полном объеме

Пришлось срочно засылать наемников, оружие, а потом и регулярную армию подключать. Где-то под видом отпускников, где-то напрямую. И тут российскую элиту ждали вторые грабли. С двойным ударным эффектом. Это когда ручку граблей еще и чем-то намазали. Не медом.

Стратеги РФ рассчитывали, что Украина не сможет оказать серьезного военного сопротивления. Армию и спецслужбы при Януковиче возглавили российские кадры и агентурой нашпиговали все структуры по максимуму. Некому воевать. Плюс традиционная путинская трусость и подлость – пускать в виде живого щита мирное население «и пусть попробуют стрелять».

И тут появились добробаты. Из ниоткуда. Ни про что такое агентура не писала

Сюрпрайз! Армия разграблена? Да, это правда. В ужасном состоянии резервы. Нет топлива, нет аккумуляторов для БТР, которые Яценюк с Турчиновым весной 2014 под честное слово в долг брали.

И тут появились волонтеры. Массовое движение. Про которое российская агентура на зарплате тоже вообще не предупреждала. Наоборот, обещали, что Юг и Восток Украины будет рад оккупантам.

В принципе, эти три фактора и сорвали весь план быстрой оккупации.

А там линии разграничения стабилизировались, добровольцы влились в ВСУ, возродив армию чуть ли не с нуля, а волонтеры сделали то, что не делало 20 лет государство. И продолжают делать, кстати.

Единственное, где Кремль угадал – инертность и беспомощность бюрократов Евросоюза перед реальными вызовами. Как и в случае с Грузией – глубокая озабоченность и долгий переговорный процесс…

Ключевой вопрос на финише 2021 года – что нам делать в связи с эскалацией ситуации? Как стратегически разложить грабли для этих непрошенных гостей из «русського мира?»

Велосипед изобретать нет времени. Российская агентура, конечно, не подводит и продолжает врать Кремлю. Преувеличивая свое влияние и успехи на политическом поприще. Тем не менее, санкции против Медведчука факт свершившийся, новый президент не кинулся в объятия Кремля, а шансы ОПЗЖ или Бойко на выборах остаются призрачными.

Резерв для отпора агрессору в этот раз будет состоять не из необстрелянных патриотов, а из людей с реальным боевым опытом.

Задача власти – создать работающий, идеально смазанный механизм для быстрой мобилизации, плюс новых добровольцев. Остается в кратчайшие сроки вооружить и обеспечить логистику к нужным пунктам. Волонтеры никуда не исчезли – главное, им не мешать, они все умеют.

По снабжению и организации процессов новый министр обороны выглядит гораздо лучше всех предшественников. Ну и перенос президентом Зеленским акцента во внешней политике с Германии и Франции на США и Великобританию, как и сотрудничество с Турцией – совершенно логичное решение.

Очевидна и необходимость углубления военного сотрудничества с Польшей и странами Балтии. Плюс оборонная промышленность. Да, за семь лет мы не удосужились построить даже патронный завод, ну и про взрывы на складах боеприпасов все помнят. С этим тоже нужно работать.

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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