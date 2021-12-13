Вторгнення Росії: українська армія готова

Ворог не пройде, адже його зустрінуть вогнем

Разом зі всім українським народом, солдати битимуться за Незалежність

Протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів купу зустрічей та нарад…

Головна тема: відбиття можливого повномасштабного вторгнення Ерефіії, або дії у випадку загострення ситуації на Східному фронті.

Висновок: Українська добровольча армія, у повному підпорядкуванні командування Збройних Сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога.

Медичний батальйон «Госпітальєри» під командуванням народного депутата, Кавалера ордену «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів Яни Зінкевич;

5-ий Окремий батальйон під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ і ІІ ступенів друга Владислава «Чорного»;

8-ий Окремий батальйон «Аратта» ім. Андрія Гергерта під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Андрія Копичина «Марадони»;

Окремий миротворчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура під командуванням друга Мусліма;

Служба Військової розвідки УДА;

Служба Військово-польової жандармерії УДА;

обласні територіальні підрозділи УДА;

громадська структура «Державницька ініціатива Яроша» як організація всебічного забезпечення УДА;

готовий до відновлення діяльності Навчальний центр УДА;

готовий до формування і розгортання 3-ій Окремий батальйон;

готовий до розгортання Окремий легкопіхотний загін «Одеса»;

готовий до розгортання Окремий експедиційний батальйон «Білорусь»;

діють на фронті Окремий легкопіхотний загін «Волинь» під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Володимира «Тихого» та Окрема тактична снайперська група «Браконьєри» під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня друга «Браконьєра».

Головний штаб УДА під командуванням начальника штабу полковника запасу Збройних Сил України друга Сергія Ільницького діє та готовий до розгортання.

Ворога б’ємо гідно. Продовжимо у тому ж дусі…

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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