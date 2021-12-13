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    Про елітні війська української армії зняли серіал (відео)

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    Дуже непросто потрапити в елітні війська українського війська - Про елітні війська української армії зняли серіал (відео)
    Дуже непросто потрапити в елітні війська українського війська
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Як живе морська піхота Збройних Сил України

    Військове телебачення України презентувало пілотну серію проєкту «Школа війни».

    У серіалі розповідається про випробування, які потрібно подолати кожному військовослужбовцю перед тим, як потрапити в елітні підрозділи морської піхоти Збройних Сил України.

    «Крім того, ви побачите нестандартні й навіть моторошні епізоди, таємні острови, і ще багато чого незвичайного, а також гарні краєвиди півдня України, на тлі яких все й відбуватиметься. Суспільство звикло сприймати армію як щось цілісне і монолітне, і український глядач досі не мав повноцінної змоги ознайомитися з різними військовими професіями відособлено від усієї армійської структури», − запевняє знімальна команда.

    На сьогодні в російсько-українській війні загинуло 72 морські піхотинці, однак жоден з них не залишився без відповіді. За роки війни морпіхи нанесли значно більших втрат окупанту.

    Після виходу з Криму морська піхота розпочала своє нове життя і щоденно тренується, щоб повернути своє.

    Нагадаємо, про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

    У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України.

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    Теги: Міноборони армія війна серіал
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    Про елітні війська української армії зняли серіал (відео)