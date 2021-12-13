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    Київ готується до нападу Росії. Заступник Кличка розповів про план дій

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    Столична влада розробляє план евакуації населення в разі наступу Росії - Київ готується до нападу Росії. Заступник Кличка розповів про план дій
    Столична влада розробляє план евакуації населення в разі наступу Росії
    фото: КМДА

    За кілька тижнів у Києві витимуть сирени

    Столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Про це розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко в інтерв’ю «Бабелю».

    Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів.

    У разі атаки буде попереджувальна сирена. «Ми ці системи (оповіщення. – Ред.) тестуємо постійно, але без звуку, плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А за кілька тижнів уже включатимемо сирени і будемо проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити», – повідомив Крищенко.

    Якісь інші системи оповіщення столична влада не планує використовувати. «Зупинимося на цій. Ми виходимо з того, що вона може діяти без світла і без стільникового звʼязку – тобто у критичних умовах», – зазначив Крищенко.

    Він вважає, що всі кияни мають бути морально і психологічно готові до екстреної ситуації. «Усі документи мають бути в доступному місці. Якщо є автомобіль, ключі повинні лежати так, щоб одразу їх схопити та вибігти. Треба розуміти, де розташоване найближче укриття – бомбосховище, обʼєкт подвійного призначення або придатний підвал, паркінг, метрополітен. Під рукою має бути зручний одяг, який можна швидко надіти і вибігти. Звичайно, у таких ситуаціях не потрібно користуватися ліфтами, краще спускатися пішки. Можливо, варто взяти якийсь мінімальний запас води та продуктів на перший час. Якщо ви живете у приватному будинку, треба продумати, що ви робитимете, коли відключать газ, електрику. Бажано мати дизельний генератор, щоб зарядити батарейки, ліхтарик, телефон, якщо працюватиме мережа. У мене, наприклад, є похідна плитка з газовими балонами, треба щоб вони були заряджені. Плюс запаси їжі. Щоб перемогти кризову ситуацію, перш ніж вона виникне, у людини в голові має бути план дій», – розповів Крищенко.

    Також, за його словами, в разі наступу Росії може бути евакуація цивільного населення. «У разі потреби евакуація буде. У нас опрацьований план, прописано, як її проводити, місця збору тощо. Але на практиці ми евакуацію відпрацьовувати не будемо», – сказав Крищенко.

    За даними The Washington Post, наразі біля кордонів України зосереджено численні російські війська та військова техніка, які були перекинуті в ці райони з інших регіонів країни. Експертам із США вдалося відстежити переміщення Російських військових завдяки супутниковим знімкам.

    Крім того, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

    Раніше інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

    Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

    У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України.

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    Теги: Росія Київ війна Україна КМДА кияни
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    Київ готується до нападу Росії. Заступник Кличка розповів про план дій