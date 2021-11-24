Якщо завтра наступ на Україну? США озвучили чітке попередження Росії

Представник Держдепу Прайс: США готові протистояти Росії, і ми не вагатимемося

Держдеп обіцяє без вагань діяти проти РФ

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс пообіцяв, що США без вагань діятимуть проти Росії щодо України. Його цитує РІА «Новости».

«Із самого початку роботи нинішньої адміністрації ми продемонстрували, що готові і здатні використовувати низку інструментів, щоб протистояти шкідливій діяльності Росії, і ми не вагатимемося, використовуючи ці інструменти в міру потреби і в майбутньому», – сказав Прайс.

Раніше Прайс заявив, що США найближчими днями консультуватимуться з союзниками, зокрема, ймовірно, з НАТО, Росією та Україною. Дії Росії поблизу кордонів України він назвав такими, що викликають занепокоєння.

22 листопада видання Bloomberg з посиланням на джерела у спецслужбах писало, що у 2022 році Росія нападе на Україну з трьох сторін: з півострова Крим, з боку російсько-українського кордону та з території Білорусії.

Пресбюро Служби зовнішньої розвідки Росії відповіло, що Держдеп США розповсюджує неправдиву інформацію про те, що Росія готується напасти на Україну.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо «низки питань безпеки».

Як відомо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Також Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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