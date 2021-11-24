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    Думки вголос

    Чи буде взимку широкомасштабна війна?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    В геополітичній грі задіяні всі потужні світові гравці&nbsp;&ndash;&nbsp;і наші партнери, і наші недруги й вороги - Чи буде взимку широкомасштабна війна?
    В геополітичній грі задіяні всі потужні світові гравці – і наші партнери, і наші недруги й вороги

    Іде потужна геополітична гра м'язами і нервами. За світові ресурси і за вплив і контроль у світі

    Чи піде Путін у наступ на Україну, з нанесенням авіаційних і ракетних ударів, з потужними проривами з Криму, Білорусі, ОРДЛО, силами в 100 батальйонних тактичних груп чисельністю в 100 тисяч військових, як нам пророкують свої й чужі чиновники-розвідники?

    Ви пишете, дзвоните, питаєте мою думку. Щоб не відповідати кожному окремо – висловлюся тут.

    Мій висновок з оцінки ситуації такий – широкомасштабної війни не буде, ні взимку, ні влітку. Можете спати спокійно. А от чиновникам у владі, принаймні тим, хто ще спроможний думати, аналізувати і адекватно діяти – спати не раджу. Іде потужна геополітична гра м'язами і нервами. За світові ресурси і за вплив і контроль у світі.

    В цій грі задіяні всі потужні світові гравці – і наші партнери, і наші недруги й вороги. В цій грі Україна не є гравцем, інші грають за нас і не дуже діляться з нами своїми замислами й планами.

    Чому? Тому що не довіряють українській владі, безтолково-галасливій і недоговороспроможній, де до того ж на ключових позиціях в секторі безпеки/розвідки й системі прийняття рішень сидять ФСБшні й ГРУшні пропутінські «кроти».

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США війна Путін ОРДЛО
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    Чи буде взимку широкомасштабна війна?