ПАРЄ відмовилася зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським



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Засідання ПАРЄ

У поправці пропонувалося: відновлення прав російської делегації є можливим лише після публічної персональної заяви кожного її члена про те, що він визнає Крим українською територією

Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала поправку до проекту «російської резолюції», внесену нардепом Олегом Ляшком, про те, що кожний член російської делегації мусить публічно визнати належність Криму Україні.

Це відбулося під час голосування поправок резолюції про зміну регламенту ПАРЄ, що може забезпечити безумовне повернення російської делегації, пише «Укрінформ».

Зокрема, у поправці пропонувалося: відновлення прав російської делегації є можливим лише після публічної персональної заяви кожного її члена про те, що він поважає фундаментальні цінності Ради Європи і визнає Крим українською територією.

Ляшко наголосив, що у президії Асамблеї вже сидить «представник Росії», маючи на увазі президента ПАРЄ Ліліан Моріс Паск'є.

Народний депутат також заявив, що «більше не прийде до Парламентської асамблеї», а дітям делегатів, які підтримали РФ, буде соромно.

Нагадаємо, прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України