Тимошенко пообіцяла підтримувати Зеленського, «поки він себе не скомпрометував»



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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко Фото: Главком

Тимошенко хоче «підтримати, допомогти і розповісти те, що Зеленський можливо не знає, оскільки досвіду у нього немає»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що поки президент Володимир Зеленський своїми діями себе не скомпрометував, її команда і вона особисто будуть його підтримувати і допомагати йому.

Про це нардеп заявила в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Президент обраний, і поки він своїми діями себе не скомпрометував, наша команда і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб його і підтримати, допомогти і розповісти те, що він можливо не знає, оскільки досвіду у нього немає», - сказала вона.

За словами Тимошенко, це буде зроблено «для того, щоб країна і кожен з нас не втратив шанс нарешті жити в країні, в якій для людей жити можливо».

Раніше лідер партії «Батьківщина» повідомляла, що планує зустрітися із Зеленським, щоб дати йому невідкладні поради. «Тому що якщо час буде втрачено, то після цих парламентських виборів буде сформовано бюджет, який на 2020 рік закладе нам стагнацію, закладе нам реальне падіння економіки країни», - підкреслила Тимошенко.

Тимошенко в середу, 12 червня, мала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, Тимошенко заявила, що її політична сила не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть у коаліцію у Верховній Раді.