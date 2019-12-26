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    Думки вголос

    Як нова Верховна Рада зробила життя українців кращим?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Як нова Верховна Рада зробила життя українців кращим?

    Некомпетентність, непрофесіоналізм і безвідповідальність - символи нового парламенту

    Мовою оригіналу

    Коротко подводим итоги уходящего политического года. Писать длинный текст - неблагодарное занятие. Так что буду коротко по ключевым пунктам. Ну, новый президент, монобольшинство в Верховной Раде.

    Оппозиция в меньшинстве. И общая картина все равно - болото. От победителей нет ничего реального для людей. Ничего, что сделало бы жизнь народа лучше.

    Турборежим при голосованиях есть, а спроси на улице кого угодно «Чем Рада сделала твою жизнь лучше?» и не будет конкретного ответа. Потому что все решения мимо запросов людей. Большинство есть, голосований результативных целый список, а реально никто не может сказать - что стало лучше. И депутаты не могут связать двух слов - сами не знают, за что голосуют. Абсурд и позорище. Назовите хотя бы пару обещаний, которые выполнены? Увы - таких нет.

    Некомпетентность, непрофессионализм и безответственность - символы нового парламента. К оппозиции такие же претензии. Ну что за унылое сборище? Тимошенко явно выдохлась - мантры про тарифы и землю надоели. ОПЗЖ со своими мирными инициативами и той же песней про украинскую землю вызывают тоску.

    А я говорил - голосуйте за Ляшко! Его реально не хватает в Раде, чтобы встряхнуть это болото. Он, конечно, работает и вне Рады, и за Геруса ему искренняя благодарность.

    Но в ВР действительно не хватает жестких и резких ребят из команды Олега Ляшко. Чтобы оппозицию взбодрить и монобильшисть в напряжении держать. Пусть резковато, пусть с вилами - но иначе они там уже уснули все. А воровать продолжают даже во сне - рефлекс...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада Олег Ляшко депутат Радикальна партія опозиція
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