Як нова Верховна Рада зробила життя українців кращим?

Некомпетентність, непрофесіоналізм і безвідповідальність - символи нового парламенту

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Коротко подводим итоги уходящего политического года. Писать длинный текст - неблагодарное занятие. Так что буду коротко по ключевым пунктам. Ну, новый президент, монобольшинство в Верховной Раде.

Оппозиция в меньшинстве. И общая картина все равно - болото. От победителей нет ничего реального для людей. Ничего, что сделало бы жизнь народа лучше.

Турборежим при голосованиях есть, а спроси на улице кого угодно «Чем Рада сделала твою жизнь лучше?» и не будет конкретного ответа. Потому что все решения мимо запросов людей. Большинство есть, голосований результативных целый список, а реально никто не может сказать - что стало лучше. И депутаты не могут связать двух слов - сами не знают, за что голосуют. Абсурд и позорище. Назовите хотя бы пару обещаний, которые выполнены? Увы - таких нет.

Некомпетентность, непрофессионализм и безответственность - символы нового парламента. К оппозиции такие же претензии. Ну что за унылое сборище? Тимошенко явно выдохлась - мантры про тарифы и землю надоели. ОПЗЖ со своими мирными инициативами и той же песней про украинскую землю вызывают тоску.

А я говорил - голосуйте за Ляшко! Его реально не хватает в Раде, чтобы встряхнуть это болото. Он, конечно, работает и вне Рады, и за Геруса ему искренняя благодарность.

Но в ВР действительно не хватает жестких и резких ребят из команды Олега Ляшко. Чтобы оппозицию взбодрить и монобильшисть в напряжении держать. Пусть резковато, пусть с вилами - но иначе они там уже уснули все. А воровать продолжают даже во сне - рефлекс...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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