«Опора» не виключає оголошення дострокових виборів Ради у 2020



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Ольга Айвазовська зазначила, що імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року

Айвазовська вважає, що приводом до розпуску Ради може послужити відсутність коаліції або штучна криза Кабінету міністрів

Громадянська мережа «Опора» не виключає оголошення дострокових виборів Верховної Ради. Про це керівник парламентських і виборчих програм «Опори» Ольга Айвазовська повідомила на пресконференції.

«Хочу зазначити, що імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року. Тобто після будь-яких позачергових виборів Президент не має права розпускати Верховну Раду протягом року, але цей рік закінчується 29 серпня, що не виключає високу ймовірність організації позачергової парламентської кампанії у світлі того, що коаліції у нас як такої не існує і це все дуже добре розуміють», - сказала вона.

Айвазовська вважає, що приводом до розпуску Ради може послужити відсутність коаліції або штучна криза Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 20 червня Конституційний Суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту 29 серпня.

Джерело: Українські новини