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    Думки вголос

    Зеленський викликав Саакашвілі для боротьби з Коломойським і Тимошенко

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Зеленський викликав Саакашвілі для боротьби з Коломойським і Тимошенко

    Історія ходить по колу. І автори цього сценарію щиро вірять, що в цей раз міна вибухне, але їх не зачепить. Наївні такі, навіть шкода

    Мовою оригіналу

    Зеленский дал Саакашвили украинский паспорт. Соскучившийся по движу, большим деньгам и власти бывший президент Грузии уже завтра обещает прилететь. Не в Грузию, почему-то, а в Украину. Нас ждет незабываемое шоу, скандалы, борьба, предательство, анекдот и абсурдная сказка с элементами безумия. В двух словах это не описать, буду писать на утро полноценный текст.

    Но если коротко, в формате анонса, то это будут сказочные гастроли с жертвами. И не только с теми, которые запланировал Зеленский. Да, в свое время порошенко выписал Саакашвили в Украину, дал ему паспорт и богатейшую область на прокорм с прокуратурой, МВД и таможней в порту. В качестве оплаты за то, что Саакашвили будет мочить Яценюка. И Коломойского тоже - а то начинает брать на себя слишком много. И Авакова - тоже настораживает. И Саакашвили мочил самозабвенно. А потом пришла пора платить и мнения разошлись. Порошенко считал, что должности губернатора и постов в прокуратуре и МВД области для соратников достаточно. А Михаил Николозович зотел кресло премьера и фракцию для своих в Раде. Был послан и стал мочить Порошенко. Сегодня его снова привозит в Украину Зеленский. С теми же задачами. Можно предсказать финал? Легко!

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    Вишенка на торте - цитата Саакашвили в кризисном медиацентре от 2016 года. Сегодня на фоне аппетитов Коломойского, которые уже пугают самого Зеленского, звучит опять актуально. Цитирую: «Два дня назад Коломойскому из Администрации президента сказали: хочешь сохранить банк - атакуй Саакашвили. Но это чревато играми с вкладчиками. Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму. Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался. Коломойский будет сидеть и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, такого как он я достану и из Швейцарии и из Малайзии».

    Игорь Валерьевич, вы первый в списке мишеней для этого бультерьера. Юлия Владимировна вторая. Порошенко не интересен Зеленскому, он побежден и пока не выглядит угрозой. Но кто же станет третьей жертвой, когда Коломойский и Тимошенко получат свою порцию от торпеды-Саакашвили? Когда воинственный гость захочет получить достойную оплату минимум в виде кресла премьера. Кто бы это мог быть? Владимир Александрович, вы не догадываетесь? Думай...Те. А если сомневаетесь - тогда спросите у Петра Алексеевича, он тоже натравливал Саакашвили на врагов в первое время. 

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Юлія Тимошенко Ігор Коломойський Михайло Саакашвілі паспорт Володимир Зеленський президент
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